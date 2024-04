Real Madrid, richiesta alla UEFA: tetto del Bernabeu chiuso contro il City

Stasera riparte la Champions League con l’andata dei quarti di finale e oltre ad Arsenal-Bayern Monaco c’è anche il primo round del tanto atteso duello, che sta diventando un appuntamento fisso nelle ultime stagioni, fra Real Madrid e Manchester City.

Da una parte la squadra con più Champions League, e prossima al titolo di campione di Spagna, dall’altra l’attuale detentrice della “coppa dalle grandi orecchie” e campione del Mondo in carica. E per la sfida di andata del Bernabeu, il Real non vuole lasciare nulla al caso e ha chiesto alla UEFA di poter chiudere il tetto dell’impianto durante la sfida.

La ristrutturazione dell’impianto dei Blancos, infatti, ha visto la costruzione di un tetto richiudibile, opera aggiunta in seguito rispetto al progetto originario, così da poter sfruttare in tutto e per tutto il calore dei tifosi del Real andando a creare una autentica bolgia blanca.

Come riporta l’inglese Daily Mail, nel pomeriggio odierna la UEFA risponderà alla richiesta del Real, che vuole vendicare il 4-0 con cui il City si impose all’Etihad, che fu un vero e autentico fattore in quella partita spingendo gli uomini di Pep Guardiola per tutti i 90 minuti di gara.

Non sarebbe una prima volta per il Real Madrid, che ha già giocato con il tetto chiuso del Bernabeu in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Lipsia, terminata 1-1, e che fece ottenere il pass per i quarti di finale agli uomini di Carlo Ancelotti.