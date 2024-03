Bernabeu pronto all'inaugurazione: dal Real quasi 2 miliardi per completarlo

I conti del Real Madrid per i primi mesi della stagione 2023/24 hanno rivelato la cifra che il club della capitale sta spendendo per portare a termine la ristrutturazione del Bernabeu. Un lavoro complesso che ha dato un nuovo volto allo stadio degli spagnoli e che è costato fin qui 1,76 miliardi di euro.

Per arrivare a questa cifra, come riporta il sito statunitense The Athletic, il club ha previsto un totale di tre prestiti distinti per finanziare tutti i lavori per un importo complessivo di 1,17 miliardi a cui vanno aggiunti i tassi di interesse che, secondo indiscrezioni, prevedono valori tutti diversi, per un tasso medio fisso che si dovrebbe aggirare intorno al 3,2%.

Intanto il Real sta procedendo al pagamento degli interessi per il secondo e il terzo. Considerando anche il primo, la spesa annuale si aggira intorno ai 66 milioni di euro, quota che non sarebbe raggiunta al momento dal club che, come detto, sta iniziando a restituire solamente due prestiti su tre.

Costo ristrutturazione Bernabeu – I dettagli dei tre prestiti

Il primo prestito di 575 milioni di euro è stato concesso nel 2019, con un tasso di interesse fisso del 2,5% pagabile in 30 anni, con un periodo di grazia di tre anni, quindi il rimborso completo inizierà nel novembre 2027. Questo ha un costo fisso annuo di 29,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda il secondo prestito dell’ammontare di 225 milioni, è stato chiuso nel 2021 ed è stato previsto l’utilizzo per finanziare i lavori sul nuovo sistema di campo retrattile che non faceva parte del progetto originale. Questo ha un tasso di interesse fisso dell’1,53% da pagare in 27 anni, sempre con un periodo di grazia di tre anni, quindi il rimborso completo inizierà nel giugno 2024 e ha un costo annuale fisso di 10,5 milioni di euro.

Un prestito da 370 milioni è stato concesso ai Blancos a ottobre scorso per coprire le ulteriori spese, dovute dallo sforamento del budget previsto dal progetto e dall’aumento del costo dei materiali. Questo ha un periodo di rimborso di 30 anni, anche se il tasso di interesse non è stato reso noto, ma quasi sicuramente supera quello degli altri due prestiti. Di conseguenza, il costo totale per la ristrutturazione del Bernabeu potrebbe continuare ad aumentare e avvicinarsi ai 2 miliardi di euro. Questo prestito ha un costo fisso annuo calcolato intorno ai 26 milioni.

Costo ristrutturazione Bernabeu – Le rassicurazioni di Florentino Perez

Durante l’Assemblea dei soci, il presidente Florentino Perez ha voluto rassicurare tutti dicendo che le spese annuali per ripagare questi tre prestiti saranno equivalenti a meno della metà dei profitti annui che il nuovo Bernabeu garantirà al Real quando i lavori saranno del tutto completati. Lavori che sono iniziati nel 2019 e che dovrebbero essere completati fra pochi mesi. Infatti, l’inaugurazione ufficiale è prevista tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Con un ritardo sulla tabella di marcia di circa sei mesi, visto che la data inizialmente prevista era quella di fine 2023.