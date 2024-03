Bacio Rubiales-Hermoso, chiesti due anni e mezzo di reclusione per l'ex presidente della Federcalcio

Dopo alcuni mesi di indagini, la Procura spagnola ha formulato le sue richieste di condanna per gli indagati nel caso Rubiales con al centro di tutto il bacio dato, senza consenso, dall’ex presidente della Federcalcio spagnola al capitano della nazionale delle Furie Rosse, Jennifer Hermoso, durante la cerimonia di premiazione per il Mondiale vinto in Australia.

Secondo quanto riportano i media spagnoli, il pubblico ministero ha chiesto una condanna a due anni e mezzo di reclusione per Luis Rubiales, accusato di violenza sessuale e coercizione ai danni della capitana della nazionale. Inoltre, le richieste riguardano anche il reato di coercizione per l’ex ct Jorge Vilda, per l’ex direttore marketing Ruben Rivera e direttore Albert Luque. Per questi tre è stato richiesto un anno e mezzo di reclusione.

Per Rubiales inoltre potrebbe esserci anche una interdizione agli incarichi sportivi, secondo le richieste del pubblico ministero, che prevederebbero anche due anni di libertà vigilata e il divieto di contattare o avvicinarsi alla Hermoso, rimanendo distante da lei almeno 200 metri per un totale di quattro anni.

Questo procedimento non ha alcun punto di contatto sull’ultimo sviluppo delle indagini per una presunta tangente in favore di Rubiales per assegnare all’Arabia Saudita l’organizzazione delle Final Four di Supercoppa spagnola. Questo procedimento, che vede indagato lo stesso Rubiales, si tiene infatti a Majadahonda, comune di Madrid.