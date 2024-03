Sospetti sui contratti per la Supercoppa in Arabia: sette arresti in Spagna

Terremoto in Spagna. La polizia ha fatto irruzione negli uffici della Federcalcio (RFEF) e in altre proprietà ed ha effettuato sette arresti, come ha confermato alla Dpa la Guardia Civil. Secondo quanto riferito, l’indagine è collegata a sospetta corruzione e riciclaggio di denaro e le perquisizioni sono state ordinate da un giudice istruttore di Majadahonda che ha indagato su contratti sospetti durante il mandato di Luis Rubiales come presidente della RFEF.

I contratti in questione riguarderebbero anche l’accordo per organizzare la Supercoppa spagnola come torneo a quattro squadre in Arabia Saudita, portato a termine da Rubiales insieme all’ex giocatore del Barcellona Gerard Piquè. Una formula adottata anche dalla Lega Serie A nella stagione in corso, con il successo dell’Inter nella finale con il Napoli.

In tutto sono state effettuate 11 perquisizioni in diverse regioni spagnole, inclusa quella in cui risiede Rubiales. Secondo quanto riferito, in quel momento non si trovava nel Paese. Rubiales si è dimesso l’anno scorso a causa della vicenda del bacio non consensuale alla Coppa del Mondo femminile alla giocatrice spagnola Jenni Hermoso. Rubiales è sotto indagine penale per l’incidente in Spagna, ed è stato bandito per tre anni dalle attività calcistiche dall’organo di governo mondiale FIFA.

Secondo le informazioni di El Mundo e di altri media spagnoli, l’ormai ex presidente della Federcalcio si trova nella Repubblica Dominicana da quasi un mese. Fonti vicine alle indagini presuppongono che Luis Rubiales sarebbe stato tra gli arrestati e solo il fatto che si trovasse nella Repubblica Dominicana ha impedito la sua detenzione.

L’operazione è diretta dal Tribunale di primo grado e dall’Istruzione numero 4 di Majadahonda (Madrid), in coordinamento con la Procura contro la corruzione e la criminalità organizzata. È proprio quel tribunale che ha cominciato ad indagare sul contratto di trasferimento della Supercoppa all’Arabia Saudita firmato da Rubiales con l’imprenditore ed ex calciatore Piqué.