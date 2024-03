Serie A 2024/25 al via il 17 agosto: tre turni, poi la sosta Nazionali

La prossima edizione del campionato di Serie A prenderà il via nel weekend del 17-18 agosto, e prima della pausa di settembre per fare spazio alle sfide delle Nazionali (è in programma la UEFA Nations League) si disputeranno tre giornate: il weekend del 17-18 agosto, quello del 24-25 agosto e quello del 31 agosto-1° settembre.

La conferma sulle date nella nuova stagione è arrivata da Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Serie A, intervenuto nella serata di ieri a Telelombardia. «Il prossimo campionato inizierà il 17 agosto, 3 giornate e poi la sosta, poi si parte con le competizioni europee», ha commentato a proposito della nuova stagione.

Il 2024/25 segnerà anche il debutto della nuova Champions League, con il format rivisto a 36 squadre, girone unico e otto partite per club nella prima fase (tutte contro avversari diversi). Il torneo partirà subito dopo la quarta giornata di campionato, programmata per il weekend del 14-15 settembre, e il primo turno sarà distribuito su martedì, mercoledì e giovedì.

Quando inizia la Serie A 2024 2025? Gli incastri con la nuova Champions

Ricordiamo infatti che, a partire dal prossimo anno, le tre coppe europee potranno contare su una settimana di “esclusiva” ciascuna. Nel caso della Champions, sarà proprio la prima giornata ad andare in scena in solitaria, con Europa League e Conference League che le faranno spazio.

Per avere quindi la programmazione di anticipi e posticipi dalla quarta giornata di Serie A in avanti, sarà necessario attendere il calendario della nuova Champions che la UEFA dovrebbe ufficializzare sabato 31 agosto, il giorno dopo il sorteggio previsto al momento per venerdì 30 agosto, dopo gli spareggi del 27 e 28 dello stesso mese.

«L’anno prossimo la nuova Champions si giocherà martedì, mercoledì e giovedì (la prima giornata, ndr), quindi noi a inizio campionato dovremo anche aspettare il sorteggio UEFA per organizzare dalla quarta giornata. Il prossimo anno sarà ancora più complicato. La nuova Champions creerà problemi a gennaio e febbraio, con le gare decisive in Europa», ha concluso Butti.