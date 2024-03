Serie A, la programmazione tv: slot al venerdì per Sky al 33° turno

La Lega Serie A ha comunicato giorni e orari delle partite del massimo campionato italiano che vanno dalla 31esima alla 33esima giornata. Un’organizzazione tutt’altro che semplice, soprattutto dopo il sorteggio dei quarti di Europa League che ha decretato lo scontro tutto italiano fra Milan e Roma.

Risolto il calendario delle tre giornate già citate, con la pubblicazione avvenuta nelle prime ore del pomeriggio odierno, contestualmente è stata compilata la programmazione televisiva per ognuna delle 10 partite previste per ogni singola giornata. Fra queste ci sono ben tre derby, uno per ogni turno, si parte con quello di Roma e si arriva a quello di Milano, passando per Torino.

Serie A programmazione tv prossime partite – I dettagli dalla 31esima alla 33esima giornata

La novità riguarda lo slot di lunedì sera del 33° turno di campionato, solitamente condiviso da Sky e DAZN. Le pay-tv hanno trovato un accordo per posizionare il derby di Milano in quella fascia, e di conseguenza Sky trasmetterà una partita al venerdì sera: la sfida tra Cagliari e Juventus. Ecco di seguito i prossimi impegni delle 20 squadre di Serie A TIM:

31a GIORNATA

Venerdì 5 aprile, 20.45: Salernitana-Sassuolo – DAZN

Sabato 6 aprile, 15.00: Milan-Lecce – DAZN

Sabato 6 aprile, 18.00: Roma-Lazio – DAZN

Sabato 6 aprile, 20.45: Empoli-Torino – DAZN/Sky

Domenica 7 aprile, 12.30: Frosinone-Bologna – DAZN/Sky

Domenica 7 aprile, 15.00: Monza-Napoli – DAZN

Domenica 7 aprile, 18.00: Cagliari-Atalanta – DAZN

Domenica 7 aprile, 18.00: Hellas Verona-Genoa – DAZN

Domenica 7 aprile, 20.45: Juventus-Fiorentina – DAZN

Lunedì 8 aprile, 20.45: Udinese-Inter – DAZN/Sky

32a GIORNATA

Venerdì 12 aprile, 20.45: Lazio-Salernitana – DAZN

Sabato 13 aprile, 15.00: Lecce-Empoli – DAZN

Sabato 13 aprile, 18.00: Torino-Juventus – DAZN

Sabato 13 aprile, 20.45: Bologna-Monza – DAZN/Sky

Domenica 14 aprile, 12.30: Napoli-Frosinone – DAZN/Sky

Domenica 14 aprile, 15.00: Sassuolo-Milan – DAZN

Domenica 14 aprile, 18.00: Udinese-Roma – DAZN

Domenica 14 aprile, 20.45: Inter-Cagliari – DAZN

Lunedì 15 aprile, 18.30: Fiorentina-Genoa – DAZN

Lunedì 15 aprile, 20.45: Atalanta-Hellas Verona – DAZN/Sky

33a GIORNATA