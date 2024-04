DAZN spinge sull'offerta gratuita: una nuova CEO per la sezione Freemium

DAZN ha lanciato da diversi mesi la sua versione gratuita in Italia e in altri mercati rilevanti. Nell’ottica di lavorare per la crescita del business, la piattaforma di sport in streaming ha deciso di nominare Elena Novokreshchenova come primo dirigente senior per promuovere al meglio questa tipologia di promozione.

Nel suo nuovo ruolo di CEO per la sezione Freemium, Novokreshchenova guiderà il lancio di un nuovo livello dell’offerta gratuita di DAZN, che diventerà una parte fondamentale della piattaforma e un fattore chiave per la crescita del business. Estendendo la portata di DAZN oltre il suo abbonamento premium a pagamento, Freemium apre nuove strade ai titolari dei diritti e agli utenti, arricchendo le loro esperienze e ampliando le opportunità di coinvolgimento.

DAZN mira a raggiungere gli appassionati di sport in tutto il mondo come parte essenziale della loro esperienza di visione di sport in diretta, giochi, social media, scommesse ed e-commerce, il tutto con un’unica app e un unico account. Con oltre 300 milioni di fan che già visualizzano l’ampia gamma di contenuti di intrattenimento sportivo di DAZN, l’emittente prevede di interagire regolarmente con oltre un miliardo di appassionati ogni mese entro i prossimi cinque anni.

I servizi freemium di DAZN offriranno contenuti diversificati, inclusi eventi live, video on demand, notizie, statistiche, archivi, contenuti secondari e funzionalità social. Novokreshchenova guiderà la proposta freemium, inclusa la proposta di contenuti, l’esperienza interattiva del prodotto e la portata. Elena porta con sé oltre 20 anni di esperienza nella crescita di start-up, scale-up e PLC tecnologici. La sua vasta esperienza nel favorire un’efficiente accelerazione digitale e nel ridimensionare le attività internazionali sarà determinante nel guidare il successo della strategia freemium di DAZN e del business in generale.

Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, ha dichiarato: «L’obiettivo di DAZN è diventare l’applicazione unica per ogni appassionato di sport in tutto il mondo. Siamo sulla buona strada per creare la destinazione definitiva per gli appassionati di sport. Lo sviluppo di un livello gratuito in DAZN aiuterà la rilevabilità del marchio e delle capacità di DAZN, consentirà sempre più diverse opportunità di effettuare transazioni con i nostri utenti e creerà un canale verso i nostri contenuti e servizi sportivi premium. La nomina di Elena sottolinea l’impegno di DAZN nell’espandere la nostra portata a livello globale portando 1 miliardo di utenti sulla nostra piattaforma; la sua esperienza e leadership saranno fondamentali per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi».

Commentando la sua nomina, Elena Novokreshchenova ha dichiarato: «Sono entusiasta di unirmi a DAZN in un momento così critico nel suo continuo sviluppo. I progressi dell’azienda, in un breve periodo di tempo, sono stati impressionanti e guidare il lancio dell’offerta freemium globale è una fantastica opportunità. DAZN ha già fatto passi da gigante nel rivoluzionare il settore dello streaming sportivo. Non vedo l’ora di favorire un’ulteriore crescita rendendo la piattaforma ancora più accessibile agli appassionati di sport di tutto il mondo e lavorando con i partner per fornire i prodotti e i servizi di DAZN a una base di utenti sempre più ampia. È una vera opportunità per entrare a far parte di una grande squadra in un momento importante nel percorso di DAZN».