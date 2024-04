Arsenal in corsa per il titolo: i tifosi Spurs chiedono di scansarsi contro il Liverpool

Le rivalità cittadine nel calcio, si sa, non si limitano solo agli scontri diretti, ma caratterizzano ogni singola stagione. E questo è il caso anche di quella che contrappone Tottenham e Arsenal. Le due squadre del nord di Londra devono ancora incontrarsi per il girone di ritorno della Premier League e proprio gli Spurs potrebbero essere gli arbitri del titolo.

Infatti, la squadra di Postecoglou incontrerà il 28 aprile proprio l’Arsenal fra le mura amiche e una settimana più tardi volerà a Liverpool per la sfida contro i Reds. Con in mezzo il recupero della 26esima giornata contro il Chelsea. Fatto sta che, come riporta il quotidiano britannico Daily Mail, fra i tifosi degli Spurs sta iniziando a emergere la volontà di concedere i tre punti ai Reds così da ostacolare la corsa verso il titolo degli odiati “cugini” dei Gunners.

Inoltre, nelle idee di alcuni tifosi del Tottenham presenti su X (ex Twitter) ci sarebbe anche la possibilità di “rimborsare” il Liverpool dei tre punti della gara di andata, giocata a fine settembre, in cui ci fu il caso del gol non convalidato a Luis Diaz (sul risultato di 0-0) nonostante la posizione del giocatore di Klopp fosse regolare. Decisivo per l’errore un fraintendimento fra arbitro centrale e VAR, con i direttori di gara al monitor che interpretarono corretta la decisione di convalidare il gol avvenuta in campo, solo che guardalinee e arbitro avevano segnalato il fuorigioco. La gara finì 2-1 per il Tottenham e quegli eventuali tre punti potrebbero fare la differenza in una lotta così serrata per il primo posto come quest’anno.

Un sentimento quello dei tifosi degli Spurs che conosciamo bene anche alle nostre latitudini. Con la voglia di lasciare campo agli avversari dei “cugini” che porta immediatamente indietro l’orologio di 14 anni, quando i tifosi della Lazio furono ben contenti della vittoria all’Olimpico dell’Inter, in piena corsa Scudetto proprio contro la Roma, esibendo inoltre quello che poi è diventato uno striscione iconico: “Oh nooooo“. Chissà che la storia non si ripeta questa volta ad Anfield.