Clamoroso il gesto di protesta del Fenerbahce, la squadra di Bonucci, Krunic e Dzeko. Il club è in polemica con la Federcalcio turca e ha schierato l’Under 19 nella finale della Supercoppa nazionale contro il Galatasaray, come aveva annunciato qualche giorno fa.

Non solo. La formazione ha abbandonato il terreno di gioco dopo un paio di minuti e dopo aver incassato una rete di Mauro Icardi a 50 secondi dall’inizio della partita. Da qui la sospensione del match e la vittoria del trofeo da parte del Galatasaray per rinuncia degli avversari.

I problemi tra il Fenerbahce e la Federcalcio turca sono cominciati dopo i gravi incidenti avvenuti nel match dello scorso marzo in casa del Trabzonspor. I tifosi dei padroni di casa avevano dato inizio a una caccia all’uomo appena era terminata la partita persa 3-2e se l’erano presa con i giocatori del Fenerbahce, inseguendoli perfino nel tunnel.

Allora la società del presidente Ali Koc aveva chiesto il rinvio della partita con il Galatasaray e che a dirigerla fosse chiamato un arbitro straniero. La richiesta era però stata respinta e da qui la protesta nella finale di Supercoppa.

Nei giorni scorsi si è tenuta un’assemblea straordinaria in casa Fenerbahce, alla presenza di circa 25mila tifosi, per valutare l’opportunità di ritirarsi dal campionato in segno di protesta. La decisione – aveva poi spiegato il presidente del club turco – era stata rinviata alla stagione successiva.