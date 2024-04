Betsson, il fatturato sfiora il miliardo nel 2023: utile in crescita a 173 milioni

Ricavi e utile in crescita per Betsson, il gruppo svedese di scommesse che è sbarcato in Italia nelle scorse settimane e che è in pole per diventare sponsor di maglia dell’Inter nella prossima stagione con un accordo da circa 30 milioni di euro annui.

In particolare, secondo i dati resi noti dalla società, il fatturato nel 2023 è stato pari a 948,2 milioni di euro, con un aumento pari al 22% rispetto ai 777,2 milioni di euro del 2022. L’EBITDA è stato di 262,7 milioni di euro, in aumento del 52% rispetto ai 172,4 milioni del 2022. Il reddito operativo (EBIT) è stato di 210,5 milioni di euro, con un aumento del 60% rispetto ai 131,2 milioni del 2022, mentre l’utile netto è stato pari a 173 milioni, rispetto ai 114,7 milioni del 2022. Inoltre, il CdA ha deciso di proporre all’assemblea dei soci di distribuire, attraverso un programma di riacquisto azioni, un importo di complessivi 88,5 milioni di euro agli azionisti.

“Per l’intero anno, il flusso di cassa operativo è stato di 230 milioni di euro, il che significa che l’anno si è concluso con una posizione netta di cassa di 60 milioni di euro – ha spiegato il CEO Pontus Lindwall -. I solidi flussi di cassa dell’attività e il solido stato patrimoniale ci permettono di continuare a distribuire dividendi attraenti ai nostri azionisti e di investire nella crescita futura”.

Incassi che hanno permesso di investire anche in sponsorizzazioni, con gli accordi in particolare con gli argentini del Boca Juniors e con i colombiani dell’Atletico Nacional. “L’impegno di Betsson nel calcio continua e recentemente è stato firmato un accordo di sponsorizzazione maglietta con il più grande club di calcio della Colombia, l’Atletico Nacional. Inoltre, è stata avviata una nuova collaborazione in Grecia, attraverso la quale Betsson avrà i diritti di denominazione per la classica e importante coppa nel calcio greco. Il 2024 sarà un grande anno per il calcio, con sia il Campionato Europeo che la Coppa America nei mesi estivi, e non vediamo l’ora di seguire le partite insieme ai fan, ai clienti e ai dipendenti”, ha concluso il CEO Pontus Lindwall.