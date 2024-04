Roma, Mancini e la bandiera con il "topo biancoceleste": «Scusate, non volevo offendere»

Gianluca Mancini ha siglato il gol vittoria per la Roma nel derby contro la Lazio. I giallorossi, grazie a questi tre punti, possono continuare nella ricorsa al quarto posto e concentrarsi al meglio per la sfida di Europa League contro il Milan, in programma giovedì sera.

Ma il difensore giallorosso ha attirato su di sé diverse critiche per quello che ha fatto dopo il fischio finale. Infatti, Mancini è stato il vero capo popolo dei festeggiamenti sotto la Curva Sud, da cui è arrivata una bandiera che lo stesso ex Atalanta ha sventolato. Peccato che questa bandiera raffigurasse un topo su sfondo biancoceleste a rappresentare l’appellativo con cui i tifosi giallorossi si rivolgono ai laziali: “ratto”.

Mancini bandiera topo Lazio – Le parole di Immobile e le scuse del difensore giallorosso

Un gesto quello di Mancini che ha scatenato la rabbia biancoceleste nel post partita, come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport. In primis è stato il capitano della Lazio, Ciro Immobile: «C’è modo e modo per esultare, c’è chi lo fa con stile e chi meno». Fino ad arrivare alle scuse dello stesso Mancini.

«Non volevo offendere nessuno, ho esultato con i miei tifosi – ha dichiarato Mancini –. Un po’ di goliardia ci può stare, sono partite intense. Ho preso la prima bandiera che mi hanno dato, ma sono cose che nascono e finiscono lì. Senza mancare di rispetto a nessuno chiedo scusa». Episodio che però non ha potuto nascondere la grande felicità per il derby vinto, con la Roma che torna a segnare dopo quattro incroci diretti contro la Lazio: «Derby vinto dopo tanto, con il mio gol. Mi mancava vincere il derby, è bellissimo. Non vincevamo da tanto e i tifosi lo meritano. L’importante era vincere, per loro, per la classifica e per lo spogliatoio. I pantaloncini li ho dati a questi splendidi tifosi, la maglia me la voglio tenere perché è quella del primo gol nel derby».