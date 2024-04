Udinese, le big riempiono lo stadio: dopo Juve e Milan, sold out anche con l'Inter

Ci sarà il terzo tutto esaurito al Bluenergy Stadium di Udine in occasione della sfida di lunedì sera fra i padroni di casa e l’Inter di Simone Inzaghi, capolista della Serie A.

Con l’arrivo dei nerazzurri, l’Udinese conclude le tre gare casalinghe contro le tre big del calcio italiano e in tutti i casi lo stadio friulano registrerà il tutto esaurito. Infatti, per la sfida di lunedì sera sono rimasti in vendita solo alcune decine di tagliandi finiranno molto probabilmente già nel corso della domenica oggi finiranno. A riportarl0 è l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport.

Il botteghino resterà aperto per i cambi nominativi per gli abbonati al campionato e appunto per terminare gli ultimi biglietti rimasti. Il club friulano può contare su 13.649 fedelissimi tesserati su una capienza totale del Bluenergy Stadium di 20.932 posti. Come detto, il tutto esaurito si è già registrato contro Juve e Milan e sono anche le uniche occasione in cui i friulani sono riusciti a raggiungere tale obiettivo.