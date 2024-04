Lo stipendio di Massimo Moratti in Saras: incasso doppio per il 2023

Dopo aver donato lo stipendio ai dipendenti Saras nel 2021, ed essere tornato a percepire un compenso nel 2022, Massimo Moratti vede quasi raddoppiare il proprio corrispettivo per il ruolo di presidente nell’azienda petrolifera. L’ex patron dell’Inter, secondo la relazione della società in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ha ricevuto lo stesso stipendio del 2022, oltre a un bonus quasi di pari livello.

Nel dettaglio, presidente dell’Inter nel 2023 ha percepito uno stipendio pari a 1.545.000 euro, di cui 45 mila euro come compenso fisso determinato dall’assemblea degli azionisti. A questa cifra si aggiungono 1.365.000 euro di bonus e altri incentivi per un totale di 2.910.000 euro.

Tra gli altri manager di primo piano della società, i compensi – comprensivi anche di eventuali indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro – sono stati:

Franco Balsamo (amministratore e direttore generale): 4,97 milioni di euro circa;

(amministratore e direttore generale): 4,97 milioni di euro circa; Pier Matteo Codazzi (ad e dg fino al 15 marzo 2023): 201.413 euro;

(ad e dg fino al 15 marzo 2023): 201.413 euro; Angelo Moratti (consigliere): 45mila euro;

(consigliere): 45mila euro; Angelomario Moratti (consigliere): 352.000 euro;

(consigliere): 352.000 euro; Gabriele Moratti (consigliere): 186mila euro;

(consigliere): 186mila euro; Giovanni Emanuele Moratti: 180mila euro.

Per quanto riguarda la società presieduta da Massimo Moratti, Saras – le cui quote della famiglia Moratti sono state cedute al gigante svizzero-olandese Vitol per 600 milioni – ha chiuso il 2023 con un utile netto reported di 313,9 milioni contro i 416,9 milioni del 2022. Il margine operativo lordo reported è di 669,7 milioni di euro contro i precedenti 1,14 miliardi. A fine 2023 la posizione finanziaria netta era positiva per 166,8 milioni di euro, rispetto ai 227,5 milioni di inizio anno.

Da non dimenticare inoltre i dividendi per gli azionisti di Saras. Nel 2023, considerando un valore di 0,15 euro per azione, i dividendi ammontano complessivamente a oltre 57 milioni di euro.