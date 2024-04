L'ultimo ranking FIFA prima di EURO 2024: Italia al 9° posto, scatto Belgio

Nella giornata di oggi la FIFA ha pubblicato un nuovo aggiornamento, l’ultimo prima degli Europei in Germania, per quanto riguarda il ranking per le nazionali. La pubblicazione arriva dopo le 174 partite del mese di marzo, relative anche alle sfide valide per gli spareggi che hanno determinato le ultime tre qualificate alla rassegna continentale.

Le altre, come l’Italia di Luciano Spalletti, hanno disputato una serie di amichevoli, che per il regolamento FIFA portano punti comunque in chiave ranking, anche se molti meno rispetto alle gare ufficiali. Gli Azzurri hanno ottenuto due vittorie contro Venezuela ed Ecuador, entrambe affrontate negli Stati Uniti, che gli hanno permesso di mantenere la top 10, con il nono posto in classifica.

Tra le prime dieci Nazionali si registrano due cambiamenti, anche se le protagoniste presenti sono ormai sempre le stesse da diversi mesi. Infatti, sale sul podio il Belgio che scalza l’Inghilterra, nonostante i due pareggi tra cui uno proprio contro la nazionale dei Tre Leoni. Continua la scalata del Portogallo, che riesce a prendersi il sesto posto nel ranking, superando l’Olanda, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Germania. I tedeschi rimangono invece al 16esimo posto, anche per il fatto di non aver partecipato alle qualificazioni europee visto lo status di paese organizzatore.

Il primo posto spetta sempre tutti all’Argentina di Lionel Messi che viene inseguita da Francia e Belgio, che si è ripreso come detto il gradino più basso del podio. Appena fuori dalla top 10 ecco gli Stati Uniti, che grazie alla vittoria per la terza volta consecutiva della CONCACAF Nations League scalano due posizioni e si portano all’11° posto. Guadagnano due posizioni anche Colombia (12°), Ucraina (22°) e Polonia (28°), queste ultime due grazie alle due vittorie che gli hanno permesso di qualificarsi a EURO 2024.

È però al di fuori della top 100 che si registrano i maggiori cambiamenti. La Libia (114°, in aumento di 6) e l’Afghanistan (151°, in aumento di 7) hanno fatto progressi importanti, ma è l’Indonesia (134°, in aumento di 8) a essere la selezione che ha fatto registrare il più grande miglioramento grazie alle due vittorie sul Vietnam durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Infine, una menzione per il Qatar (34°) e per le Comore: entrambe sono attualmente nella posizione più alta di sempre nel ranking.

Ranking FIFA aggiornato – La graduatoria fino alla 50ª posizione

Di seguito, il ranking FIFA fino alla 50esima posizione:

Argentina – 1858 punti; Francia – 1840,59 punti; Belgio – 1795,23 punti; Inghilterra – 1794,23 punti; Brasile – 1788,65 punti; Portogallo – 1748,11 punti; Olanda – 1742,29 punti; Spagna – 1727,5 punti; Italia – 1724,6 punti; Croazia – 1721,07 punti; USA – 1681,13 punti; Colombia – 1664,28 punti; Marocco – 1661,42 punti; Messico – 1661,11 punti; Uruguay – 1659,39 punti; Germania – 1644,21 punti; Senegal – 1624,73 punti; Giappone – 1616,88 punti; Svizzera – 1616,41 punti; Iran – 1613,96 punti; Danimarca – 1602,72 punti; Ucraina – 1568,86 punti; Corea del Sud – 1563,99 punti; Australia – 1563,93 punti; Austria – 1554,86 punti; Ungheria – 1532,2 punti; Svezia – 1531,68 punti; Polonia – 1531,49 punti; Galles – 1531,38 punti; Nigeria – 1520,27 punti; Ecuador – 1518,22 punti; Perù – 1515,82 punti; Serbia – 1514,2 punti; Qatar – 1507,94 punti; Russia – 1504,02 punti; Repubblica Ceca – 1501,47 punti; Egitto – 1499,72 punti; Costa d’Avorio – 1498,8 punti; Scozia – 1497,46 punti; Turchia – 1495,94 punti; Tunisia – 1493,12 punti; Cile – 1491,71 punti; Algeria – 1482,71 punti; Mali – 1477,9 punti; Panama – 1475,62 punti; Romania – 1468,17 punti; Norvegia – 1467,51 punti; Slovacchia – 1461,55 punti; Canada – 1461,16 punti; Grecia – 1457,89 punti.

Per consultare il resto del ranking FIFA è possibile visitare la pagina ufficiale della FIFA.