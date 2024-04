Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta tra le semifinali meno viste in tv negli ultimi 15 anni

La Fiorentina vince 1-0 contro l’Atalanta la semifinale di andata della Coppa Italia, ma c’è il rammarico per un risultato che poteva essere più ampio per le tante occasioni da gol create ma non concretizzate. Le due finaliste – con i toscani e la Juventus che sembrano favoriti per l’ultimo atto – si deciderà nella gara di ritorno a Bergamo del prossimo 24 aprile.

Il match, trasmesso in diretta esclusiva da Mediaset su Canale 5 (i diritti della Coppa Italia e della Supercoppa italiana rimarranno nelle mani del Biscione fino al 2027), è stato seguito da 2.734.000 spettatori, con uno share del 13,2% (primo tempo: 2.613.000 – 11,7% di share, secondo tempo: 2.843.000 – 14,8% di share).

Si tratta di una delle semifinali di Coppa Italia meno seguite tra quelle trasmesse negli ultimi 15 anni, sia a livello di spettatori che a livello di share. Per quanto riguarda gli spettatori, peggio di questo incontro hanno fatto solamente Cremonese-Fiorentina (stagione 2022/23) e Udinese-Roma (stagione 2009/10). Cinque delle dieci semifinali meno viste hanno coinvolto i toscani negli ultimi 15 anni.

Guardando invece allo share – la quota di pubblico destinata alla partita sul totale di persone che hanno visto la tv in una determinata serata – il dato peggiore riguarda un Udinese-Fiorentina della stagione 2013/14. In questo caso, Fiorentina-Atalanta si posiziona come quinta semifinale meno seguita degli ultimi 15 anni.