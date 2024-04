Nuova leva economica in arrivo in casa Barcellona. Con la conclusione dei lavori di ristrutturazione dello Spotify Camp Nou nella stagione 2026/27, il club blaugrana vuole trarre vantaggio dalla sua nuova casa iniziando con la vendita dei posti VIP, con cui prevede di incassare 100 milioni di euro questa estate, secondo quanto svelato da Sport.

Il nuovo Spotify Camp Nou avrà 115 sale VIP, venti saranno Very Vip Suites e le restanti 95 saranno Box. Inoltre, 62 di queste saranno destinate a società e le altre 53 saranno utilizzate per impegni occasionali, spazi più esclusivi con una capienza di dodici persone. Nonostante il piano del club preveda di non tornare al Camp Nou fino al prossimo novembre, il Barcellona ha già messo in vendita l’intera quota di spazi destinati alle società(62) per i prossimi dieci anni, molte già impegnate.

Inoltre, se riuscisse a vendere tutte e 62 le sale destinate alle società, il club inietterebbe nelle sue casse 100 milioni di euro per l’esercizio successivo, poiché una delle condizioni per accedervi è anticipare il pagamento dei dieci anni con una prima tranche del 60% il prossimo 1° luglio e il restante 40% nell’estate del 2025.

Considerando che il valore totale di questi 62 spazi privilegiati nel nuovo tempio blaugrana è di 160 milioni di euro per i prossimi dieci anni, con l’arrivo del primo pagamento del 60% a luglio il Barcellona incasserà 100 milioni di euro e 60 milioni il prossimo anno. Il club prevede di utilizzare interamente questa iniezione di denaro per finanziare parte dei lavori del nuovo Camp Nou, che avranno un costo di circa un miliardo di euro.