Il design del numero quattro sulle maglie della nazionale tedesca sarà cambiato a causa delle preoccupazioni che il numero “44” potesse assomigliare al simbolo utilizzato dalle ‘SS’ naziste. Dopo le polemiche emerse ieri, infatti, la Federcalcio tedesca (DFB) è intervenuta spiegando che il design del numero sarà cambiato.

“La DFB controlla i numeri da 0 a 9 e quindi sottopone i numeri da 1 a 26 alla UEFA per la revisione. Nessuna delle parti coinvolte ha riscontrato alcuna somiglianza con il simbolismo nazista nel processo di creazione del design della maglia” ha dichiarato la DFB in un comunicato su X (ex Twitter). “Tuttavia, prendiamo molto seriamente i commenti e non vogliamo fornire una piattaforma per discussioni… svilupperemo un design alternativo per il numero 4 e lo coordineremo con la UEFA”.

Sul tema era già intervenuta Adidas, fornitore ufficiale della DFB, che aveva precedentemente dichiarato che avrebbero rimosso il numero 44 dalla loro gamma di opzioni di personalizzazione. “Bloccheremo il numero 44 il prima possibile,” ha detto il portavoce di Adidas, Oliver Bruggen, ai media tedeschi. “Come azienda ci opponiamo attivamente alla xenofobia, all’antisemitismo, alla violenza e all’odio in qualsiasi forma”.