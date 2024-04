Inter qualificata in Champions: scatta il riscatto per Carlos Augusto

Il pareggio della Roma a Lecce e la vittoria dell’Inter contro l’Empoli hanno consegnato la settima qualificazione consecutiva in Champions League ai nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi, in attesa di aggiudicarsi matematicamente lo scudetto, sono ora a 27 punti dai giallorossi che occupano la quinta posizione e ipoteticamente a 26 dall’Atalanta che si trova ora sesta ma ha una partita in meno.

Un traguardo che conferma la stabilità di risultati raggiunta da Lautaro e compagni che nel frattempo si sono qualificati anche per il Mondiale per club del 2025, il primo riservato a 32 club che si giocherà in estate negli Stati Uniti. Oltre alla confermare di partecipare alla massima competizione europea, che cambierà formula a partire dalla prossima stagione, il risultato sportivo appena raggiunto fa scattare uno dei riscatti fissati dai prestiti in sede di mercato estivo.

Riscatto Carlos Augusto Inter cifre – I dettagli dell’operazione con il Monza

Stiamo parlando di Carlos Augusto che da oggi è diventato a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. Il laterale brasiliano è stato prelevato dal Monza con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. L’operazione definita con i brianzoli, e che andava a colmare la partenza di Robin Gosens, direzione Union Berlino, prevedeva un prestito di 4,5 milioni di euro più un diritto di riscatto da 7,5 milioni.

Dal bilancio nerazzurro si evince come tale riscatto sarebbe diventato obbligatorio «alternativamente al verificarsi della qualificazione alla UEFA Champions League, alla UEFA Europe League o, alla UEFA Conference League 2024/2025». Il riscatto quindi dell’esterno brasiliano è ora ufficiale.