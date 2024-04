Quasi 7 milioni di tifosi e oltre 300 eventi: la Germania si scalda per EURO 2024

Dal 14 giugno al 14 luglio 2024 la Germania sarà la protagonista assoluta di UEFA EURO 2024: squadre provenienti da 24 paesi parteciperanno al torneo, circa 2,7 milioni di visitatori assisteranno alle 51 partite negli stadi e altri sette milioni di tifosi sono attesi nelle fan zone e durante le visite pubbliche.

A prescindere dal torneo, la Germania si presenterà come un Paese ospitante cosmopolita, attento ai servizi, sostenibile e attraente dal punto di vista turistico. Un punto culminante sarà il programma culturale di UEFA EURO 2024, che riunirà le persone al di fuori degli stadi con più di 300 eventi sul tema del calcio, invitandole al dialogo e alla partecipazione.

Petra Hedorfer, presidente del Consiglio esecutivo della DZT, afferma: «La Germania celebra una festa del calcio. Soprattutto in tempi di tensioni internazionali, questo grande evento sportivo offre l’opportunità di presentare la Germania come una destinazione di viaggio cosmopolita, sostenibile e pacifica, dando così un esempio di comprensione e tolleranza per i diversi popoli. D’altra parte, ci aspettiamo una spinta significativa per il turismo in entrata».

«I dati finora disponibili sulle prenotazioni anticipate a lungo termine di camere d’albergo sui principali portali online e sulle prenotazioni di voli a giugno e luglio 2024 sono ben al di sopra delle medie a lungo termine. In particolare, i Paesi che partecipano ai Campionati europei registrano una crescita superiore alla media, a conferma delle nostre aspettative. Di conseguenza, l’evento sportivo potrebbe generare un volume aggiuntivo di pernottamenti fino al 4% in più rispetto all’anno precedente. Inoltre, i Campionati Europei offrono il potenziale per un ulteriore rilancio dell’immagine della Germania come destinazione di viaggio», ha aggiunto.

Dall’inizio di marzo, 11 murales di grande dimensione con motivi sul potere del calcio saranno visibili da lontano in tutte le città ospitanti come segno di ospitalità, creando un ponte tra la street art, la cultura dei tifosi e l’identità dei padroni di casa. In otto delle dieci città ci sarà uno “Stadio dei Sogni”, dove arte, cultura e calcio si fonderanno: Numerosi eventi sono dedicati alle nazioni partecipanti, con tornei per bambini e ragazzi e programmi culturali per tutta la famiglia.

Sette città stanno allestendo un villaggio del calcio che attende gli ospiti locali e internazionali con intrattenimento dal vivo, spettacoli, attività e, naturalmente, le visioni pubbliche durante le partite. I migliori artisti tedeschi si esibiranno all’EURO 2024 Festival Stuttgart Opening Concert sullo sfondo storico del castello il 13 giugno: la cantante Leony, il DJ e produttore Topic, la superstar Robin Schulz e l’eroe locale della techno Le Shuuk celebreranno l’inizio dei Campionati europei insieme a 30.000 fan.

La capitale Berlino sta organizzando un festival calcistico indimenticabile. Circa 2,5 milioni di ospiti sono attesi per il più grande raduno di appassionati. Lungo la Straße des 17. Juni verrà creato un parco pop-up con vista sulla Porta di Brandeburgo, che durante il torneo sarà incorniciata dalla porta da calcio più grande del mondo. L’attuale programma culturale delle città ospitanti è disponibile online in tedesco e inglese.

In collaborazione con EURO 2024 GmbH, una joint venture tra la DFB e la UEFA per l’organizzazione del torneo, la DZT incoraggia i potenziali viaggiatori in Germania a estendere la visita alle partite di calcio anche al di là della città stessa, per esplorare l’area circostante con escursioni e prolungare così la durata del loro soggiorno.

Petra Hedorfer conclude: «In vista degli Europei, stiamo già sfruttando l’interesse dei media internazionali e dei tifosi per attirare l’attenzione del pubblico internazionale sull’ampia gamma di attrazioni turistiche delle città che ospitano gli Europei. Queste città dispongono inoltre di eccellenti collegamenti di trasporto e sono facilmente raggiungibili con un viaggio in treno rispettoso del clima: un ottimo modo per conoscere le attraenti aree circostanti».