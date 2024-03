Tennis, Sinner-Medvedev quarto match più visto di sempre su Sky

Ascolti al top per il tennis su Sky con l’incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev al Masters 1000 di Miami. Nella serata di venerdì 29 marzo, la semifinale del torneo che ha visto trionfare l’azzurro contro il numero quattro del mondo – dalle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha raccolto ben 892mila spettatori medi e 1 milione 560mila spettatori unici, con il 4,6% di share.

Si tratta del quarto miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky. Appuntamento con la storia per la giornata di oggi, domenica 31 marzo, con la finale tra Sinner e Dimitrov in programma a partire dalle ore 21 (prepartita dalle 20.30) su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. L’obiettivo è la conquista del secondo posto nel ranking ATP.

Sinner sta continuando a raccogliere ascolti di altissimo livello per il tennis, grazie ai successi ottenuti in questi mesi. In occasione della finale degli Australian Open Sinner-Medvedev, Eurosport ha raccolto il suo miglior risultato di sempre per quanto riguarda il numero degli spettatori, che hanno sfiorato i 2 milioni per la gara.

Nello specifico sono state 1.914.000 le persone collegate per assistere al match con uno share del 18% (60% share pay) e un picco di oltre 2,6 milioni di spettatori al match point, sfruttato da Sinner.