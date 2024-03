Ora legale si dorme di più o di meno? L’arrivo dell’ora legale è un evento annuale che segna il passaggio a un nuovo regime orario per molti Paesi, tra i quali anche l’Italia. Questo cambiamento implica lo spostamento delle lancette dell’orologio di un’ora in avanti, con conseguenze dirette sulle nostre abitudini quotidiane, in particolare sul sonno. Ma quando viene cambiata l’ora? E come è organizzato lo spostamento delle lancette?

Ora legale si dorme di più o di meno? Quando torna l’orario primaverile

L’ora legale è introdotta durante i mesi primaverili. In Italia il passaggio all’ora legale avviene durante l’ultima domenica di marzo. Nel 2024 questo evento si verificherà nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo. Alle ore 02.00 del mattino di domenica 31 marzo, le lancette vengono spostate un’ora in avanti, passando direttamente alle ore 03.00. Questo cambiamento – che “ruba” un’ora di sonno – permette di prolungare la luce naturale nelle ore serali, favorendo attività all’aperto e contribuendo al risparmio energetico.

Ora legale si dorme di più o di meno? La logica del cambio di orario

L’introduzione dell’ora legale si basa sulla volontà di sfruttare meglio la luce solare durante le giornate più lunghe della primavera e dell’estate. L’obiettivo è ridurre il consumo di energia elettrica per l’illuminazione e, allo stesso tempo, incentivare uno stile di vita più attivo grazie alla maggiore disponibilità di luce solare nelle ore serali.

Ora legale si dorme di più o di meno? I benefici del cambio d’ora

Il passaggio all’ora legale è un evento che, nonostante comporti una perdita momentanea di sonno (un’ora in meno tra il sabato e la domenica), ci offre l’opportunità di godere di più ore di luce solare nelle nostre giornate. Preparandosi adeguatamente e adottando buone pratiche di igiene del sonno, è possibile minimizzare gli effetti negativi e accogliere positivamente il cambio di stagione.

Credit image: Depositphotos