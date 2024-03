Dai Della Valle alla Ferragni: gli stipendi di Tod’s nel 2023

Tod’s, storica società specializzata nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori di lusso e operante sul mercato tramite diversi marchi, ha pubblicato anche nel 2025 – e con riferimento all’anno 2023 – la “Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti”. Un documento dal quale emergono i compensi ricevuti dai componenti degli organi di amministrazione.

Tra questi ci sono Diego e Andrea Della Valle, rispettivamente presidente e vice-presidente (ed entrambi ricoprono la carica di amministratore delegato). I due sono noti anche nel mondo del calcio per essere stati proprietari, tra il 2002 e il 2019, di quella Fiorentina poi ceduta all’imprenditore statunitense Rocco Commisso.

Tod’s stipendi 2023 – I compensi degli amministratori e dei sindaci

A quanto ammontano i loro compensi in Tod’s? E quanto hanno guadagnato gli amministratori nel 2023? Ricordiamo che tra questi ci sono anche l’influencer Chiara Ferragni, entrata a fare parte del consiglio di amministrazione del gruppo nell’aprile del 2021 (attualmente ne è ancora parte ma non è più consigliere indipendente da settembre 2022), e l’ex presidente – tra le altre – di Ferrari e Confindustria Luca Cordero di Montezemolo: entrambi tuttavia non sono stati confermati nella lista per il nuovo CdA presentata dalla proprietà dei Della Valle e quindi lasceranno la carica.

Queste le cifre ufficiali:

Diego Della Valle (presidente e AD) – 3.648.500 euro (2.029.550 euro nel 2022)

Andrea Della Valle (vicepresidente e AD) – 2.448.150 euro (1.369.200 euro nel 2022)

Emilio Macellari (amministratore) – 1.063.500 euro (1.131.200 euro nel 2022)

Cinzia Oglio (amministratore) – 248.035 euro (252.593 euro nel 2022)

Michele Scannavini (amministratore) – 238.100 euro (239.500 euro nel 2022)

Romina Guglielmetti (amministratore) – 61.000 euro (62.050 euro nel 2022)

Vincenzo Manes (amministratore) – 58.900 euro (59.050 euro nel 2022)

Emanuela Prandelli (amministratore) – 49.900 euro (50.950 euro nel 2022)

Sveva Dalmasso (amministratore) – 47.450 euro (49.900 euro nel 2022)

Luigi Abete (amministratore) – 47.450 euro (49.550 euro nel 2022)

Maria Capparelli (amministratore) – 38.100 euro (39.850 euro nel 2022)

Francesco Saviotti (amministratore) – 38.100 euro (39.150 euro nel 2022)

Luca Cordero di Montezemolo (amministratore) – 38.100 euro (39.150 euro nel 2022)

Chiara Ferragni (amministratore) – 37.400 euro (36.700 euro nel 2022)

Si passa poi ai membri del Collegio Sindacale e al Direttore Generale:

Simona Cattaneo (direttore generale) – 1.029.640 euro (1.020.475 euro nel 2022);

Pierluigi Pace (presidente Collegio Sindacale) – 90.000 euro (76.716 euro nel 2022);

Fabrizio Redaelli (sindaco) – 60.000 euro (60.000 euro nel 2022);

Piera Tula (sindaco) – 60.000 euro (51.165 euro nel 2022).

Stipendio Della Valle Tod’s, le cifre

Negli ultimi cinque anni, i compensi per Diego Della Valle da Tod’s hanno toccato quota 9,4 milioni di euro, con il massimo raggiunto nel 2023 con i 3,6 milioni di cui sopra e una media di 1,8 milioni di euro annui, considerando che nel 2020 la scelta è stata quella di ridursi i compensi a 49.200 euro nell’anno del Covid. Una scelta fatta anche dal fratello Andrea, che negli stessi cinque anni ha guadagnato in totale 6,3 milioni di euro, con una media di circa 1,3 milioni annui.

Stipendio Chiara Ferragni Tod’s, le cifre

Cifre decisamente più contenute per Chiara Ferragni che, nominata nel CdA nel 2021, in complesso ha ricevuto da Tod’s compensi per 96.900 euro in questi tre anni, con una media di circa 32.300 euro annui.