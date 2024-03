Sandro Tonali è ricaduto nel vortice delle scommesse, cosa proibita a un calciatore professionista. Dopo essere stato squalificato per 10 mesi, più una condizionale di otto da scontare presentandosi a degli incontri atti a superare la sua ludopatia, questa volta il centrocampista italiano è sotto indagine della FA Association.

Nel pomeriggio di oggi la Federcalcio britannica ha diramato una nota che ha ufficializzato l’apertura del procedimento a carico di Tonali per aver violato la regola del divieto di scommettere sul calcio da parte di un tesserato professionista a partire dal 12 agosto fino al 12 ottobre, primo periodo della sua esperienza al Newcastle, dove si è trasferito dal Milan a luglio per un esborso economico di circa 55 milioni di sterline (al cambio attuale, 60,8 milioni di euro) più bonus.

Ora, Tonali, che ha trovato il supporto immediato del Newcastle, ha tempo fino al 5 aprile per presentare prove alla commissione di indagine della FA per scagionarsi. Intanto si inizia a ipotizzare se la squalifica comminata dalla FIGC, che termina per fine agosto, possa essere estesa dalla FA, o che la violazione del regolamento per 50 volte possa essere accorpata a quella che hanno stabilito gli organi di giustizia sportiva italiana. Da tenere bene a mente che Ivan Toney, calciatore inglese del Brentford, ha appena terminato di scontare una squalifica di otto mesi per aver ammesso di scommettere su oltre 250 eventi di calcio.

Cosa rischia Tonali scommesse – Le tre strade, più una, che potrebbe essere costretto a percorrere

Ma cosa rischia Sandro Tonali con questa nuova indagine condotta in autonomia dalla FA?. Intanto questa va avanti da quando, il 27 ottobre scorso, la FIGC ha dichiarato il totale della sospensione a Tonali. Questa fu accolta dal giocatore stesso, dal Newcastle e dalla FA, che da lì ha iniziato a indagare per conto suo, visto che gli inquirenti italiani si sono fermati fino al giorno in cui Tonali ha salutato il Milan per volare in Premier League.

È qui rispondiamo alla domanda: cosa rischia Tonali? Come detto ci sono tre strade, al momento. La prima vede Tonali presentare le prove di non aver mai scommesso sul calcio da quando è approdato in Inghilterra, la seconda vede la FA chiudere il procedimento senza applicare un’ulteriore periodo di squalifica oltre ai 10 mesi (più otto con la condizionale) inflitta dalla FIGC, o infine di comminare una nuova squalifica che si vada a sommare a quella che ha già ricevuto l’ex Milan dalla Federcalcio italiana.

C’è un’altra pista, che ribalza dal quotidiano britannico The Times, che porterebbe la FA a comminare una squalifica a Tonali, bisogna sempre considerare gli otto mesi di sospensione di Toney ma per molti più avvenimenti calcistici, che parta dal giorno della pronuncia della sentenza dell’organo indipendente che ha condotto le indagini. In quel caso, Tonali si troverebbe a scontare due squalifiche contemporaneamente, con quella della FIGC che molto probabilmente finirebbe prima rispetto ai restanti cinque mesi che gli restano per la sentenza italiana.