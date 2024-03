EURO 2024, i Ct delle nazionali pronti a chiedere alla UEFA rose da 26 giocatori

Le 32 squadre per gli Europei di giugno in Germania sono definite dopo la vittoria di Georgia, Polonia e Ucraina negli spareggi decisivi per aggiudicarsi gli ultimi tre posti nella fase finale del torneo continentale, che si svolgerà fra giugno e luglio.

E mentre i commissari tecnici valutano quali calciatori convocare per EURO 2024, in corso c’è un ultimo tentativo con la UEFA, che si può definire politico, proprio per una loro precisa richiesta: confermare la lista di 26 giocatori convocabili, invece che i 23 fin qui previsti.

Sia la UEFA, per EURO 2020, che la FIFA, per il Mondiale 2022, avevano concesso a tutti i commissari tecnici di selezionare 26 calciatori giudicando eccezionali le circostanze in cui si svolgevano queste due manifestazioni. La prima appena dopo il Covid e la seconda in inverno, nel bel mezzo della stagione sportiva. Superate queste due condizioni, ecco che la UEFA ha deciso di tornare al passato, cosa che non è invece accaduta per le cinque sostituzioni, che sono rimaste tutt’ora in vigore.

Numero giocatori convocabili EURO 2024 – Le parole di Southgate

Ad ammettere che ci sia un ultimo tentativo in corso per convincere la UEFA di Aleksander Ceferin ad allargare la lista dei convocati è lo stesso Ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, che al quotidiano britannico The Times, ha dichiarato: «Nell’ultimo incontro con la UEFA, si è discusso un po’ tra alcuni commissari tecnici sulla possibilità di aumentare il numero di giocatori convocabili da 23 a 26».

Il tempo scorre e la data dell’8 giugno, l’ultima utile per confermare la lista di convocati per ogni nazionale partecipante, si avvicina e dalla UEFA non sembra poter arrivare l’apertura decisiva per allargare la rosa dei calciatori da 23 a 26. Prima i commissari tecnici possono diramare una lista più ampia per le settimane precedenti la partenza così da sciogliere gli ultimi dubbi, o valutare le condizioni fisiche di calciatore reduci dai vari acciacchi fisici, prima di stilare le convocazioni definitive.