EURO 2024, le squadre qualificate e i gironi del torneo in Germania

EURO 2024 è finalmente al completo. Si sono delineati nella serata di ieri anche gli ultimi gironi dell’Europeo ancora incompleti, con l’assegnazione dei posti derivanti dai playoff legati alla UEFA Nations League. Ucraina, Georgia e Polonia hanno strappato la qualificazione, completando così il parco di 24 Nazionali che volerà in Germania questa estate.

Gironi EURO 2024 – Le ultime tre Nazionali qualificate

Il quarto europeo di fila, nonostante tutto. L’Ucraina, in campo neutro in Polonia, strappa uno degli ultimi tre pass messi a disposizione per il torneo continentale: lo fa rimontando con carattere e gioco l’Islanda, aggiudicandosi 2-1 la finale dello spareggio e ora raggiunge Belgio, Slovacchia e Romania nel girone di EURO 2024.

Agli islandesi, che in semifinale avevano eliminato Israele, non è bastata la stella di casa, l’attaccante del Genoa Albert Gudmundsson che – autore della tripletta contro Israele – aveva regalato il momentaneo vantaggio. Ma nella ripresa la ribaltano le reti di Tsygankov e Mudryk: e sono lacrime di gioia per la nazionale di Kiev che prova a regalare piccoli istanti di festa a un Paese martoriato dai due anni di guerra con la Russia.

Gli spareggi sorridono anche alla Georgia che fa fuori la Grecia e vola per la prima volta nella sua storia agli Europei. La nazionale di Kvaratskhelia si prende la storica qualificazione, battendo a Tbilisi gli ellenici ai rigori 4-2. Dopo 120′ la partita era rimasta sullo 0-0, dal dischetto poi ha avuto la meglio la Georgia che si unisce nel girone a Portogallo, Repubblica Ceca e Turchia. Costretto ad uscire proprio durante i supplementari il giocatore del Napoli, fermato da un problema muscolare.

Gironi EURO 2024 – Il torneo al completo

L’ultimo pass lo strappa la Polonia che si qualifica al suo quinto europeo battendo, ma solo ai rigori, il Galles 5-4. La nazionale di Lewandowski vola in Germania dove giocherà nel girone con Olanda, Austria e Francia. Completato in questo modo il quadro delle 24 squadre per la fase finale della manifestazione. Con le ultime tre nazionali qualificate, ecco la lista delle 24 squadre in campo in Germania dal prossimo 14 giugno: