Il Fenerbahce è pronto a mettere in atto una mossa che avrebbe del clamoroso. Dopo l’ormai nota aggressione subita in campo da parte dei tifosi del Trabzonspor, il 2 aprile il club turco valuterà se abbandonare la massima divisione calcistica del Paese. Il prossimo martedì è infatti prevista una riunione in cui una delle società più importanti della nazione potrebbe annunciare il ritiro dal torneo.

L’Assemblrea generale straordinaria convocata per martedì 2 aprile potrebbe fare la storia non solo del Fenerbahce, ma anche dell’intero panorama europeo, perché il club – secondo quanto riportato dal media turco BTP – avrebbe addirittura intenzione di chiedere “ospitalità” ad un altro campionato.

A due mesi dal termine della Superlig turca, con il duello con il Galatasaray entrato nel vivo, l’addio al torneo potrebbe portare ad un trasferimento all’estero. In particolare, secondo la stampa turca il Fenerbahce potrebbe chiedere il trasferimento nella Liga spagnola, ma tra le opzioni ci sarebbero anche la Francia, l’Olanda e il Belgio. Nessuna possibilità, sembrerebbe, per Serie A, Premier League o Bundesliga.

Non una questione facile, considerando come non sia chiaro in che modo il Fenerbahce parteciperebbe eventualmente al nuovo torneo. L’assemblea del Fenerbahce vede in particolare il punto 5 come fondamentale per il futuro del club nel campionato turco o meno: «Valutare le azioni da intraprendere, compreso il ritiro della nostra Squadra A di calcio dalla Superlega in base agli eventi che si sono verificati nella partita della Super League giocata la notte del 17 marzo 2024 e negli ultimi eventi del calcio turco», si legge all’ordine del giorno.

Non viene citata – almeno nell’odg dell’assemblea – la possibilità di un trasferimento all’estero. Nonostante la possibilità di abbandonare l’attuale campionato, il club ha una fanbase limitata all’estero. I tifosi sono ovviamente preoccupati, ma solo dopo il 2 aprile ci sarà maggiore chiarezza sulla questione. La rissa tra i tifosi del Trabzonspor e il Fenerbahce è stata del resto solo l’ultimo grave episodio capitato in Turchia nell’ultimo anno.

Ali Yerlikaya, ministro dell’Interno turco ha annunciato l’apertura di un’indagine dopo quanto accaduto a Trebisonda: «Non è in alcun modo accettabile che la violenza avvenga sui campi di calcio». Lo scorso dicembre, la SuperLig era già stata sospesa per una settimana dopo che il presidente dell’Ankaragucu aveva aggredito l’arbitro Halil Umut Meler.