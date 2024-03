Milan, vendor loan RedBird-Elliott: le cifre dell'accordo e i dettagli sulle scadenze

Il tema del “vendor loan” – il finanziamento concesso da Elliott a RedBird nell’ambito dell’operazione che ha portato all’acquisto del Milan da parte del fondo di Gerry Cardinale – è balzato nuovamente agli onori della cronaca. L’occasione è stata proprio l’indagine della Procura di Milano sulla cessione del club rossonero, che vede indagati l’AD del Milan Giorgio Furlani e l’ex AD Ivan Gazidis, e sulla quale proprio a RedBird non tornano diversi aspetti.

E proprio a proposito di “vendor loan”, nuovi dettagli emergono dal bilancio al 30 giugno 2023 di Rossoneri Sport Investment Luxembourg. Si tratta del veicolo utilizzato da Elliott per erogare il finanziamento ad ACM Bidco, che a sua volta è la società utilizzata da RedBird nell’ambito dell’operazione che ha portato all’acquisto del Milan.

Vendor loan RedBird Elliott – Le cifre ufficiali dell’intesa

Come si legge nel documento consultato da Calcio e Finanza, a conferma di quanto già riportato dall’avvocato Felice Raimondo, «al 31 agosto 2022, la Società ha stipulato un accordo di prestito con ACM BIDCO B.V. per un importo di EUR 560.000.000,00. Il prestito prevede un tasso di interesse del 8% e ha una scadenza al terzo anniversario dalla data di chiusura. Il 21 ottobre 2022, la Società ha ricevuto un importo di EUR 10.000.000,00 come parziale rimborso. Il 27 gennaio 2023, a seguito di un accordo di assegnazione con Project Redblack S.a.r.l., la Società ha trasferito a Project Redblack S.a.r.l. il 95,73% (equivalente a EUR 526.515.000,00) del suo diritto e titolo del prestito finanziato come pagamento in natura».

Il restante 4,27% fa riferimento alle quote di competenza di Blue Skye, il socio di Elliott nella catena di controllo del Milan dal quale sono partiti diversi esposti sulla vendita del club (11 cause tra Italia, Lussemburgo e USA), uno dei quali ha portato all’apertura dell’indagine. Esposti nei confronti dei quali Elliott ha risposto con un atto di accusa penale privata, chiamato “citation directe”, in Lussemburgo.

Con questo atto il fondo statunitense ha accusato Blue Skye Financial Partners e i suoi rappresentanti di reati tra cui ricatto, estorsione e false dichiarazioni fraudolente a sostegno delle sue azioni legali contro la vendita. Come svelato in questi giorni da Calcio e Finanza, nelle prossime settimane si riaprirà lo scontro, dal momento in cui è in programma un’udienza.

Tornando al bilancio di Rossoneri Sport e, in particolare, al tema del “vendor loan”, un altro aspetto interessante riguarda gli interessi sul finanziamento, che non saranno dovuti a Project Redblack prima del 30 giugno 2025. «Il 26 luglio 2023, la Società ha stipulato un “AFA agreement” con Project Redblack S.a.r.l. in qualità di prestatore, a seguito della valutazione degli “Assigned Interest”, allo scopo di rettificare determinate somme ripagate dalla Società a Project Redblack S.a.r.l. nell’ambito dell’AFA, con effetto dal 27 gennaio 2023».

«Project Redblack S.a.r.l. ha confermato ai sensi di una lettera […] datata 28 agosto 2023, che non richiederà il pagamento o il rimborso di alcuna somma ai sensi dei Documenti Finanziari (come definiti nell’AFA) e dei Documenti Finanziari AFA (come definiti nell’AFA) dalla Società prima del 30 giugno 2025, e che con effetto dal 6 marzo 2023, non saranno pagabili o matureranno interessi o interessi di mora ai sensi dei Documenti Finanziari e dei Documenti Finanziari AFA».