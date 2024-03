Da New York a Los Angeles: l'impatto delle metropoli sul valore dei club sportivi

Vincere non è l’unica cosa che conta, quantomeno in ambito economico. Anzi, molto spesso il valore di un club sportivo è legato più alla città (o meglio alla metropoli) in cui la stessa squadra gioca. Un tema che nei giorni scorsi è stato sottolineato anche da Francesco Calvo,Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, in una intervista a Calcio e Finanza: «A livello prettamente commerciale Milano offre opportunità superiori rispetto a Torino. Ma siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo».

La dimostrazione arriva anche dall’ultimo aggiornamento da parte del sito specializzato Sportico della classifica dei club sportivi che valgono di più al mondo. Basti pensare infatti che la squadra da sempre considerata quella di maggior valore al mondo nello sport, ovverosia i Dallas Cowboys, non alzano al cielo il Vince Lombardi Trophy della NFL dal 1996, mentre i New York Knicks, quarti nella graduatoria, addirittura non vincono l’anello NBA dal 1973. E se per i Cowboys conta più il blasone che altro, per i Knicks il fattore New York pesa molto più dei risultati. E lo stesso vale anche per gli Yankees (ultimo titolo MLB nel 2009, ma nel frattempo il loro logo è diventato uno dei simboli di New York in tutto il mondo) ma anche per i Giants (ultimo titolo NFL nel 2012).

Il fattore metropoli poi ha un certo peso anche per Los Angeles, visto che nella top 10 trovano spazio tre franchigie di tre diversi sport che sono tornate a vincere negli ultimi anni, interrompendo però anni senza trionfi in cui tuttavia il valore economico non è stato intaccato: i Lakers con LeBron hanno conquistato il titolo NBA nel 2020 (e non vincevano dal 2010), i Rams hanno vinto in NFL nel 2022 (ma il successo precedente era datato 1999) e i Dodgers nel 2020 hanno interrotto una astinenza che durava dal 1988.

Negli ultimi anni, poi, è emerso anche il fattore San Francisco in termini economici. I Golden State Warriors in NBA sono probabilmente uno degli esempi di risultati sportivi che hanno trainato il lato economico (tanto quanto i New England Patriots, una delle franchigie di maggior successo in NFL), ma lo spostamento nel 2019 a San Francisco nel nuovissimo Chase Center ha dato un ulteriore impulso anche al valore del club. E allo stesso modo essere sulla Baia incide per i 49ers, che non vincono in NFL dal 1995.

I 10 club sportivi che valgono di più al mondo (dati Sportico)