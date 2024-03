Tentata frode nel test antidoping: Gabigol sospeso per due anni

L’attaccante brasiliano Gabigol è stato sospeso per due anni per frode nel test antidoping. Il processo, iniziato la settimana scorsa, è stato concluso questo lunedì. L’attaccante del Flamengo, ex giocatore dell’Inter, è stato giudicato nel pomeriggio dall’Antidoping Sportivo, in una sessione durata poco più di due ore, come riporta il sito brasiliano UOL. La pena ha avuto inizio dall’8 aprile 2023: pertanto gli sarà vietato di giocare fino ad aprile 2025. È possibile fare appello.

Gabigol è stato accusato di violazione dell’articolo 122 del Codice Antidoping Brasiliano, che riguarda “frode o tentativo di frode in qualsiasi parte del processo di controllo”. Il codice prevede una sospensione fino a quattro anni in caso di condanna.

La difesa ha incluso la testimonianza di L.C.Cameron, biochimico, chiamato a discutere metodi e tecniche di rilevamento del test antidoping. Nella sua testimonianza, Cameron ha informato che, soprattutto dal punto di vista del risultato del campionamento, non ci sarebbe stata alcuna trasgressione. Gabigol è stato accusato in particolare di aver ostacolato l’esecuzione del test. Anche se l’ha fatto e ha dato un esito negativo, l’atteggiamento segnalato dagli ufficiali di raccolta si configura come “frode o tentativo di frode in qualsiasi parte del processo di controllo” e quindi l’attaccante è stato incriminato per violazione dell’articolo 122 del Codice Antidoping Brasiliano.

Uno dei rapporti dell’accusa riguarda il ritardo dell’attaccante nell’eseguire il test e la mancata osservanza delle istruzioni. Ad eccezione di Gabigol, i giocatori del Flamengo hanno fatto il test prima dell’allenamento delle 10. Secondo i responsabili del test, il giocatore non si è avvicinato a loro prima dell’allenamento, li ha ignorati dopo l’attività per andare a pranzo, ha trattato il team con disprezzo, non ha seguito le procedure indicate, ha preso il vaso di raccolta senza avvisare nessuno, si è irritato nel vedere che l’ufficiale lo ha accompagnato al bagno per il prelievo e, alla fine, ha consegnato il vaso aperto, contrariamente alle istruzioni ricevute.