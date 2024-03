Chi paga i giocatori infortunati in nazionale? Come funziona il Club Protection Program

Da Sommer a De Vrij, passando per De Ketelaere e Koopmeiners fino a Suslov, Azmoun e Lucca. Il “virus nazionali” ha colpito ancora: nell’ultima sosta stagionale, infatti, non sono mancati i giocatori che si sono infortunati durante partite e allenamenti con la propria nazionale, tornando quindi al club d’appartenenza con un infortunio chi più chi meno serio.

Torna così un tema che viene sempre discusso durante le soste: chi paga i giocatori che si infortunano in nazionale? Tutto ruota intorno alla tipologia di infortunio, in base al FIFA Club Protection Program. Si tratta di una polizza assicurativa della FIFA che copre il rischio di infortunio dei giocatori durante gare e allenamenti con le squadre nazionali. I giocatori, che sono allenaati e pagati esclusivamente dai club, devono essere assicurati per le partite delle squadre nazionali dagli organizzatori dell’evento in caso di invalidità. Il CPP garantisce che la FIFA fornisca un risarcimento per le perdite subite dal club (stipendio del giocatore) durante il periodo in cui il giocatore non è disponibile per il suo rispettivo club.

Se un giocatore subisce lesioni fisiche causate da un incidente durante il periodo delle partite della squadra nazionale, il giocatore può ritrovarsi costretto a non disputare l’allenamento e le partite della sua squadra; tuttavia, il club ha l’obbligo di pagare lo stipendio del giocatore in base al rispettivo contratto di lavoro. Il risarcimento pagato al club sembra quindi un risultato ovvio ed equo rispetto alle perdite del club (pagamento dello stipendio del giocatore) durante il periodo in cui il giocatore non è in grado di svolgere il proprio dovere.

Il programma di protezione dei club è entrato in vigore per la prima volta, a spese della UEFA, per l’inizio di UEFA EURO 2012 in Polonia / Ucraina (che copre il rischio di infortunio dei giocatori rilasciati solo da club europei). A seguito dell’approvazione del Congresso FIFA a Budapest nel maggio 2012, il programma di protezione dei club è stato applicato dalla FIFA alle stesse condizioni in tutto il mondo. Copre tutte le squadre che rilasciano giocatori per le partite della nazionale A elencate nel calendario delle partite internazionali, compresi i Giochi olimpici.

Il programma di protezione dei club prevede un risarcimento per i club nel caso in cui i giocatori della squadra A nazionale che partecipano alla loro associazione nazionale subiscano una disabilitazione totale temporanea (TTD) a seguito di lesioni personali causate da un incidente. Non prevede tuttavia alcun indennizzo per malattia; coprire invalidità totale permanente o decesso, o qualsiasi costo di cure mediche.

Sono coperte tutte le partite tra due squadre nazionali giocate nelle date del calendario delle partite internazionali della FIFA o nelle date coperte dal rispettivo periodo di rilascio per tali partite. Va sottolineato che i giocatori sono protetti durante l’intero periodo di rilascio mentre sono sotto il controllo dell’associazione nazionale, inclusi: ogni volta che giocano, si esercitano, si allenano, partecipano ad allenamenti, viaggiano o in qualsiasi momento sono assenti.

Il Programma protegge tutti i giocatori durante il periodo di rilascio delle partite della nazionale che hanno un contratto di lavoro con un club, dove esiste l’obbligo di liberare i giocatori. Tutti i giocatori professionisti che sono impiegati da club affiliati ad un’associazione nazionale FIFA sono protetti. Si noti che un “giocatore professionista” è un giocatore che ha un contratto scritto e firmato con un club e viene pagato più per la sua attività calcistica rispetto alle spese che sostiene per la stessa attività. Tutti gli altri giocatori devono essere considerati “dilettanti” e quindi non coperti dal programma.

Il programma compensa i club fino a un massimo di € 7,5 milioni per giocatore per incidente. Il massimo di € 7,5 milioni è calcolato con un risarcimento giornaliero “proporzionale”, che è pari a 20.548 euro ed è pagabile per un massimo di 365 giorni dopo i primi 28 giorni di invalidità (i primi 28 giorni non sono coperti). Il risarcimento dovuto si basa sullo stipendio fisso (inclusi gli oneri obbligatori di sicurezza sociale) che il club paga direttamente al giocatore. Il compenso non include importi variabili, pagamenti una tantum, pagamenti non effettuati su base regolare o bonus, inclusi i premi di rendimento.