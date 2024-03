Salam Bangladesh è tornato con più premi: celebra questo Ramadan con ACE Money Transfer

Per molti espatriati del Bangladesh, inviare denaro a casa durante il Ramadan è una tradizione cara, che consente loro di contribuire allo spirito di donazione durante questo mese sacro. Tuttavia, scegliere il modo giusto per inviare denaro in Bangladesh è importante. Sebbene gli approcci informali possano sembrare convenienti, possono comportare dei rischi.

È qui che entrano in gioco servizi legali come ACE Money Transfer. Questo Ramadan, ACE Money Transfer è entusiasta di annunciare il ritorno della sua popolare campagna “Salam Bangladesh”, offrendo l’opportunità di vincere fantastici premi promuovendo al tempo stesso abitudini responsabili di trasferimento di denaro.

L’azienda offre 15 nuovi iPhone 15 Pro e 50 premi in denaro del valore di 20.000 Takka ciascuno per gli espatriati del Bangladesh nel Regno Unito, Europa, Canada e Australia, nonché per i loro cari a casa. Per partecipare e vincere questi premi, i clienti dovranno utilizzare il codice promozionale “BANGLA” per registrare la propria partecipazione alle estrazioni fortunate ogni volta che inviano denaro a casa tramite l’app mobile ACE o il sito web.

Diamo uno sguardo più da vicino allo scopo della campagna e ai premi in palio.

Esplorare i rischi dei metodi informali di trasferimento di denaro

Quando gli espatriati del Bangladesh inviano denaro a casa attraverso canali informali come hawala o hundi, le conseguenze possono essere dannose. A differenza di quelli regolamentati come ACE Money Transfer, i servizi di trasferimento di denaro informali operano al di fuori delle normative finanziarie, mettendo a rischio i tuoi sudati guadagni e portando possibilmente a problemi legali.

Un motivo per l’inganno e la frode

I canali di trasferimento informali non dispongono delle forti misure di sicurezza e dei servizi regolamentati a tutela dei consumatori offerti. Ciò consente ai truffatori di trarre vantaggio dai punti deboli e intraprendere azioni ingannevoli. Quando si tratta di frodi nelle transazioni, avere un istituto finanziario rispettabile offre più soluzioni.

Spese nascoste che drenano le rimesse

I metodi informali di trasferimento di denaro spesso comportano commissioni non dichiarate e tassi di cambio più elevati. Queste spese impreviste possono ridurre notevolmente l’importo ricevuto dai tuoi familiari. L’assenza di trasparenza in questi sistemi può rendere difficile anticipare l’importo esatto del destinatario, portando a un’esperienza negativa.

Vantaggi della scelta di un servizio di trasferimento di denaro regolamentato

Scegliere un servizio di trasferimento di denaro regolamentato come ACE Money Transfer ti protegge dai rischi legati ai metodi informali e offre numerosi vantaggi:

Sicurezza e affidabilità costanti

I servizi regolamentati seguono rigorosi protocolli di sicurezza e normative finanziarie per garantire il trasferimento sicuro dei tuoi fondi. Questo senso di sicurezza ti consente di concentrarti sul provvedere alla tua famiglia senza preoccuparti della sicurezza delle tue finanze.

Garantisci prezzi chiari e aperti

A differenza dei metodi informali, i servizi regolamentati come ACE Money Transfer mostrano chiaramente tutte le commissioni e i tassi di cambio in anticipo. Questo livello di trasparenza ti consente di prendere decisioni informate e di pianificare strategicamente i tuoi trasferimenti, garantendo che i tuoi cari ricevano esattamente l’importo previsto.

Comodità e flessibilità a portata di mano

Servizi di trasferimento di denaro ben noti come ACE Money Transfer offrono opzioni di trasferimento convenienti e flessibili, inclusi trasferimenti online e tramite app mobili. Puoi trasferire facilmente denaro a livello globale in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Una tranquillità inestimabile

Avere la certezza che i tuoi fondi vengono trasferiti attraverso una piattaforma legittima e sicura è davvero confortante. Stai certo che la tua rimessa raggiungerà in sicurezza i tuoi cari e avrà un impatto positivo sul loro benessere.

Festeggia il Ramadan con “Salam Bangladesh” e ACE Money Transfer

Durante questo Ramadan, la campagna “Salam Bangladesh” di ACE Money Transfer ti consente di trasferire denaro in Bangladesh e partecipare a emozionanti premi in palio. Ecco le informazioni di cui hai bisogno:

Durata della campagna

La campagna sarà attiva durante tutto il mese del Ramadan, iniziando il primo giorno del Ramadan 2024 e terminando l’ultimo giorno.

Premi per mittenti e destinatari

Salam Bangladesh ha offerto premi ancora più grandi per incoraggiare gli espatriati del Bangladesh a utilizzare i servizi regolamentati di ACE Money Transfer.

Sono disponibili 8 nuovissimi iPhone 15 Pro per i mittenti di rimesse.

Un totale di 50 premi in denaro da 20.000 BDT ciascuno verranno assegnati a persone selezionate dai mittenti delle rimesse che nominano i destinatari in Bangladesh.

I vincitori verranno scelti tramite estrazioni fortunate che si terranno durante la durata della campagna.

Requisiti per l’ingresso

Trasferisci fondi in Bangladesh utilizzando l’app mobile o il sito Web ACE Money Transfer durante il periodo promozionale.

Ricordati di applicare il codice promozionale “BANGLA” durante il trasferimento.

Idoneità all’estrazione del premio

Non ci sono linee guida rigide da seguire. Completa semplicemente le transazioni con ACE Money Transfer durante il periodo della campagna. Le transazioni possono avvenire in varie forme, come prelievo di contanti, trasferimenti di portafoglio e depositi bancari. Questo è solo un promemoria che solo le transazioni completate e pagate conteranno come voci per le estrazioni fortunate.

Implicazioni fiscali dei premi vincenti

Dopo aver ricevuto il premio, il destinatario dovrà pagare tutte le tasse associate.

ACE Money Transfer non è responsabile della copertura di eventuali tasse.

Come aumentare le tue possibilità di vincita?

Per aumentare le tue possibilità di vincita, valuta la possibilità di effettuare ulteriori trasferimenti di denaro in Bangladesh prima della scadenza della campagna. Tuttavia, ricorda che più transazioni completate in un solo giorno verranno trattate come un’unica voce.

Combinando l’essenza del Ramadan con il trasferimento sicuro di denaro

Durante il Ramadan, l’attenzione è rivolta alle donazioni in beneficenza, al compimento di buone azioni e all’aiuto ai bisognosi. Inviare denaro ai propri cari o a chi ne ha bisogno cattura davvero lo spirito di gentilezza. Durante il Ramadan, inviare denaro in Bangladesh è molto importante poiché ti permette di:

Adempiere ai tuoi obblighi religiosi

Quando offri sostegno finanziario ai membri della tua famiglia durante il Ramadan, agisce come un atto onorevole e adorabile. Compiere azioni di beneficenza durante questo periodo rafforza la tua connessione spirituale e mostra i valori fondamentali del mese sacro.

Prendersi cura dei bisogni primari

Il tuo pagamento ha un impatto significativo sui tuoi cari. Aiuta a pagare le spese essenziali come le spese di alloggio, l’assistenza sanitaria o l’istruzione della tua famiglia. Permette alla tua famiglia di concentrarsi sul proprio benessere e sullo sviluppo spirituale durante il digiuno.

Accettare lo spirito generoso del Ramadan

Condividere le tue benedizioni con i membri della famiglia promuove la natura generosa del Ramadan e aiuta a costruire legami familiari più forti. Incoraggiare il loro benessere fornendo loro denaro è utile e fortifica il tuo rapporto con loro in questo momento.

Fare clic qui per ulteriori informazioni sulla campagna “Salam Bangladesh”, compreso il programma delle estrazioni dei premi e i termini e le condizioni.

Trascorri un Ramadan emozionante con ACE Money Transfer

La scelta di un servizio legale, come ACE Money Transfer, garantisce una procedura di trasferimento semplice e sicura, fornendoti la sicurezza e il comfort per aiutare la tua famiglia a casa. Con il programma “Salam Bangladesh” di ACE Money Transfer, puoi inviare denaro in Bangladesh durante il Ramadan e partecipare a emozionanti estrazioni di premi.