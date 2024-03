Ascolti, l’Italia non sfonda in tv: le amichevoli negli USA tra le gare meno viste dal 2019

Il calcio vince la serata degli ascolti in tv, ma le amichevoli e gli orari diversi rispetto al solito (visto il fuso orario degli USA) non premiano i risultati televisivi dell’Italia di Spalletti. Nella serata di ieri la sfida vinta dagli azzurri per 2-0 contro l’Ecuador su Rai 1 ha raccolto davanti alla televisione 5,104 milioni di spettatori, con uno share del 25,7%. In particolare evidenza, il primo tempo della partita che ha segnato il 27,4% di share e quasi 6 milioni di telespettatori (5 milioni 877 mila spettatori), mentre il prepartita ha fatto registrare 3 milioni 502mila spettatori (18,63%).

Complice l’orario serale e il relativo interesse per le amichevoli in generale, si tratta di una sfida che ha fatto registrare il quinto peggior dato in termini di ascolti negli ultimi cinque anni, considerando tutte le partite disputate dall’Italia. Il risultato peggiore è stato fatto segnare da Olanda-Italia, finale per il terzo/quarto posto di Nations League disputata il 18 giugno 2023 alle 15 con 2 milioni di spettatori su Rai 2.

Sul podio anche l’amichevole Italia-San Marino (2,9 milioni di spettatori nel maggio 2021) e a pari merito le sfide contro Armenia (qualificazioni Euro 2020 nel settembre 2019) e Moldavia (amichevole nell’ottobre 2020), entrambe con 3,76 milioni di spettatori. Allargando l’analisi alle 15 partite meno viste negli ultimi cinque anni rientra anche la sfida contro l’Ecuador di giovedì scorso, con 5,1 milioni di spettatori.

Prendendo in analisi anche lo share, il risultato cambia leggermente: la sfida contro l’Ecuador infatti si piazza al 18° posto (su un totale di 59) tra le partite meno viste, alla luce del 25,7% di share. La gara contro il Venezuela, invece, è al 12° posto visto lo share del 23,1%. Negli ultimi cinque anni, la gara dell’Italia con meno share è stata Italia-San Marino (13,1%), seguita dalle amichevoli con Moldavia (15%) ed Estonia (15,7%).