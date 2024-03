Quanto vale la nuova Conference League 2024/25: ricavi in crescita per i club

Come la Champions e l’Europa League, anche la Conference cambierà formula a partire dalla prossima stagione che aprirà il nuovo ciclo triennale delle tre competizione UEFA. A differenza delle prime due, la Conference non vedrà un aumento delle partite, che per la prima fase rimarranno dunque sei, anche se non ci saranno più i gironi, con tutte le 36 squadre che saranno inserite in una unica classifica.

Ma proprio come i primi due tornei continentali per club, anche la Conference League vedrà un maggiore stanziamento di premi stagionali riservati ai club che vi parteciperanno. Dai documenti visionati da Calcio e Finanza, infatti, la UEFA ha stanziato per il prossimo triennio 285 milioni di euro a stagione. Un aumento di 50 milioni rispetto allo scorso ciclo, che si concluderà con l’attuale stagione. Ma come saranno divisi questi ricavi?

L’importo netto disponibile per i club partecipanti sarà suddiviso nel modo seguente:

Il 40% sarà assegnato alle quote di iscrizione : 114 milioni (94 milioni dello scorso ciclo)

sarà assegnato alle : 114 milioni (94 milioni dello scorso ciclo) Il 40% sarà destinato a importi fissi legati alla performance : 114 milioni di euro (94 milioni dello scorso ciclo)

sarà destinato a importi fissi : 114 milioni di euro (94 milioni dello scorso ciclo) Il 20% sarà assegnato al nuovo calcolo appena creato dalla UEFA: 57 milioni di euro (47 milioni di quote variabili e market pool dello scorso ciclo)

Premi Conference League 2024 2025 – La quota di partenza (114 milioni)

Ciascuno dei 36 club che si qualificano per la fase a gironi riceverà uno stanziamento di 3,17 milioni di euro, suddiviso in un acconto di 3,05 milioni di euro e un saldo di 120.000 euro.

Premi Conference League 2024 2025 – I bonus per i risultati (114 milioni di euro)

Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 400.000 euro per vittoria e 133.000 euro per ogni pareggio. Gli importi non distribuiti (133 mila euro per ogni pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club in base alla classifica della fase a leghe di cui al successivo punto. Si tratta di un leggero calo rispetto alle quote riservate allo scorso ciclo 2021/24.

Non essendoci più la divisione a gironi non saranno presenti i bonus per le prime e le seconde classificate (quantificabili rispettivamente 650.000 euro e 325.000 euro). Ma in base alla classifica finale della prima fase le squadre riceveranno dei bonus, calcolati in base alla divisione in quote del valore di 28.000 euro. La squadra con il punteggio più basso riceverà una quota, mentre la formazione con il punteggio più alto ne riceverà 36. Eventuali risparmi derivanti dai sorteggi nella fase di campionato aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale delle azioni distribuite su ciascuna posizione.

Inoltre, i club che arriveranno nei primi otto posti della classifica della prima fase riceveranno ulteriori 400.000 euro mentre le squadre dal 9° al 16° posto riceveranno ulteriori 200.000 euro. I primi saranno automaticamente qualificati per gli ottavi di finali, mentre gli altri dovranno giocare un turno di spareggio fra di loro per accedere alla fase a eliminazione diretta. Gli altri saranno eliminati e non riceveranno nessun premio.

I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta possono aspettarsi di ricevere i seguenti importi:

Qualificazione agli spareggi degli ottavi di finale : 200.000 euro a club (300.000 euro nel ciclo 2021/24)

degli : (300.000 euro nel ciclo 2021/24) Qualificazione agli ottavi di finale : 800.000 euro a club (600.000 euro nel ciclo 2021/24)

: (600.000 euro nel ciclo 2021/24) Qualificazione ai quarti di finale : 1,3 milioni di euro a club (1 milione nel ciclo 2021/24)

: (1 milione nel ciclo 2021/24) Qualificazione alle semifinali : 2,5 milioni di euro a club (2 milioni nel ciclo 2021/24)

: (2 milioni nel ciclo 2021/24) Qualificazione alla finale: 4 milioni di euro a club (3 milioni nel ciclo 2021/24)

La squadra vincitrice della Conference League riceverà 3 milioni di euro (2 milioni nel ciclo precedente).

Premi Conference League 2024 2025 – Il nuovo criterio di distribuzione della UEFA (57 milioni di euro)

La novità assoluta riguarda il terzo criterio di distribuzione scelto dalla UEFA per i ricavi del ciclo 2024/2027 della Conference League e che pesa il 20% sul totale, pari a 57 milioni di euro. Questo meccanismo, che spiegheremo a breve, rimpiazza totalmente il market pool e il ranking storico che pesava per la stessa percentuale.

Il terzo pilastro per la suddivisione dei ricavi UEFA è a sua volta diviso in due e si concentrerà sulla quota di diritti televisivi che la UEFA inerenti non solo la Conference, ma anche l’Europa League. La divisione sarà fra la quota raggiunta sommando tutti i paesi europei e quella ottenuto nei paesi extra UE.

L’importo disponibile per la parte europea è suddiviso in 666 quote. La squadra con il punteggio più basso riceve una sola quota (ad esempio 64.000 euro se la parte europea è al 75%). Viene aggiunta una condivisione a ogni grado, con la squadra con il punteggio più alto che riceve 36 azioni.

Anche per quanto riguarda l’importo disponibile per la parte extraeuropea è suddiviso in 666 quote. La squadra con il punteggio più basso riceve una quota (ad esempio 21.000 euro se la parte extraeuropea è il 25%). Viene aggiunta una condivisione a ogni grado e la squadra con il punteggio più alto riceve 36 azioni.

Essendo questi dei calcolati teorici, per avere la certezza del valore di una singola azione che i club otterranno mano a mano che accedono alle varie fasi della Conference League bisognerà attendere la conclusione della fase di vendita dei diritti televisivi da parte della UEFA. Come detto in precedenza, questa non vedrà solamente la Conference protagonista, visto che anche quelli dell’Europa League saranno accorpati in unico pacchetto, mentre la Champions sarà divisa dalle altre due competizioni europee.