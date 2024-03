Spalletti: «Acerbi-Juan Jesus? Se ne parla più di quanto sia avvenuto»

Luciano Spalletti torna sul caso Acerbi-Juan Jesus dopo averne parlato in seguito all’esclusione, di comune accordo con il giocatore, del difensore dell’Inter per le due amichevoli che l’Italia si appresta a giocare negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador.

«Se ne parla più di quanto sia avvenuto – ha sentenziato Spalletti in conferenza stampa –. Io parlo spesso con tutti, tento di rendermi conto delle situazioni. Ma bisogna andarci piano. Conosco entrambi, sono due bravi ragazzi. C’è una pubblicità forse superiore a quel che è avvenuto. La Procura farà ancora più luce sulla situazione».

Spalletti ha parlato infine delle convocazioni per gli Europei e sui criteri che userà per sciogliere gli ultimi dubbi sulla lista di calciatori che prenderà parte alla rassegna continentale in Germania: «Incide tutto. Noi saremo attenti e presenti dentro gli allenamenti delle squadre, dentro gli incontri di campionato, ci porteremo dietro quello che succederà come comportamento in queste due amichevoli. Andremo a vedere qualcuno di nuovo, c’è sempre possibilità di inserirsi. Anzi, essendo l’Italia e avendo il bisogno di creare sempre roba più forte e roba nuova è chiaro che si va a fare queste prove e poi ci si porta via i risultati di queste prove».