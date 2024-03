Koopmeiners, addio all’Atalanta in estate: quanto vale il giocatore a bilancio

Il centrocampista olandese Teun Koopmeiners ha parlato del suo futuro in una lunga intervista al De Telegraaf. Futuro che si annuncia sempre più lontano dall’Atalanta, club nel quale si è trasferito dall’AZ Alkmaar nell’estate del 2021 e con il quale ha collezionato 111 presenze e 26 gol nello spazio di quasi tre stagioni.

«Ho detto alla società che la prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. Già l’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli. Leggo anche io dell’interesse della Juventus e di qualche squadra della Premier League. Per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia», ha confessato candidamente il centrocampista.

«A Bergamo abbiamo passato un periodo meraviglioso, mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me». Ma a proposito di cifre: quanto vale Koopmeiners a bilancio? E quanto dovrà incassare il club bergamasco per fare registrare una plusvalenza dal suo trasferimento?

Quanto vale Koopmeiners? Il valore netto e la possibile plusvalenza

Secondo gli ultimi dati di bilancio ufficiali – rilevati da Calcio e Finanza dal documento sui conti 2022/23 – Koopmeiners aveva un valore netto pari a 8.309.107 euro al 30 giugno 2023. Considerando il rinnovo fino al termine della stagione 2026/27, il valore netto del centrocampista al 30 giugno 2024 sarà pari a circa 6,2 milioni di euro.

Che si tratti dunque della Juventus o di qualche top team inglese, questa è la cifra minima che il club bergamasco dovrebbe incassare per non incorrere in una minusvalenza. Secondo la stampa sportiva italiana, l’Atalanta non accetterà offerte inferiori ai 40 milioni di euro, cifra che farebbe registrare una plusvalenza corposa, pari quasi a 34 milioni di euro.

Quanto vale Koopmeiners? La clausola sulla rivendita

Non va dimenticato – come si legge dal bilancio al 30 giugno 2023 – che nell’accordo con l’AZ Alkmaar è però presente una clausola che garantisce agli olandesi una percentuale sulla rivendita oltre una certa cifra. Se gli orobici incasseranno più di 14 milioni di euro, dovranno retrocedere al club olandese il 10% dell’eccedenza (la differenza tra i 14 milioni e la cifra effettivamente incassata).

Sempre per ipotesi, qualora un club si presentasse con un’offerta da 40 milioni, l’Atalanta dovrebbe quindi versare 2,6 milioni di euro all’AZ Alkmaar (il 10% di 26 milioni, che sono la differenza tra i 40 incassati e i 14 oltre cui si calcola la rivendita) e calcolare quindi la plusvalenza partendo da 37,4 milioni di euro, per arrivare a poco più di 31 milioni.