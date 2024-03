UEFA: i club che richiederanno la licenza dovranno avere una politica contro il razzismo

Oggi, giovedì 21 marzo, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, la UEFA e la European Club Association (ECA) collaborano in una serie di webinar congiunti incentrati sulla sostenibilità sociale e ambientale con una sessione dedicata all’argomento. Il webinar evidenzia l’approccio strategico della UEFA alla sostenibilità, con un approfondimento sulla politica antirazzismo della UEFA e sui relativi obiettivi, strumenti, risorse e linee guida.

Durante il webinar si esplorerà come i club possono contribuire a migliorare l’ambiente del calcio stabilendo e implementando politiche per contrastare il razzismo e garantire che tutti i loro programmi e pratiche siano esercitati senza discriminazioni di alcun tipo. L’Ajax e il Bochum contribuiscono con le proprie migliori pratiche e sfide alla lotta e alla prevenzione del razzismo e della discriminazione razziale nel calcio europeo.

UEFA norma razzismo licenze – L’articolo 29 del Regolamento

Il webinar fornisce anche esempi concreti di pratiche relative all’articolo 29 del Regolamento UEFA sulle licenze per club e sulla sostenibilità finanziaria. L’articolo stabilisce che ciascun richiedente la licenza UEFA «deve stabilire e implementare una politica per contrastare il razzismo e garantire che tutte le politiche, i programmi e le pratiche del richiedente la licenza siano esercitati senza discriminazioni di alcun tipo».

Le sette politiche dedicate alla sostenibilità sociale della UEFA, parte della Strategia per la sostenibilità del calcio 2030 , si concentrano sulla lotta al razzismo, riconoscendo che tutti coloro che sono coinvolti nel calcio dovrebbero essere trattati con rispetto e godere di pari diritti e opportunità. In pratica, significa che si creano iniziative, strumenti e linee guida contro il razzismo per supportare le federazioni, leghe e club nazionali ad affrontare la discriminazione nel calcio europeo. Ecco alcuni punti salienti di queste iniziative.

Il lancio di FootbALL nel giugno 2023 segna l’inizio di un ampio programma che servirà a catalizzare una stretta collaborazione con tutte le parti interessate del calcio europeo per promuovere un cambiamento sociale positivo, con un messaggio semplice ma significativo: nel calcio tutti sono i benvenuti. Il programma si compone di tre pilastri: la campagna, la piattaforma e l’attivazione, che collegano tutte le iniziative, gli eventi e le campagne di sostenibilità sociale della UEFA.

Il documentario originale, pluripremiato, OUTRAGED è stato lanciato per la prima volta nel dicembre 2020, con l’obiettivo di mostrare le esperienze di alcuni dei più grandi nomi del calcio e condividere le loro riflessioni sul modo migliore per contribuire a sradicare i problemi di discriminazione da questo sport. Gli argomenti affrontati includono il razzismo, il sessismo, l’omofobia, la discriminazione dei rifugiati, gli abusi online e la disabilità.

Da allora, dopo essere stato visto da milioni di telespettatori dopo essere stato ripreso da 112 emittenti e aver ricevuto il plauso della critica sotto forma di 20 premi internazionali, la UEFA ha suddiviso il documentario in video tematici e ha prodotto contenuti aggiuntivi sotto forma di ulteriori video. In collaborazione con le federazioni nazionali, la UEFA ha anche prodotto un kit di strumenti educativi pensato per bambini, giovani adulti, genitori, allenatori e staff delle squadre. Il toolkit ha sezioni per ciascuno di questi segmenti di pubblico, con ordini del giorno delle sessioni proposti che possono essere seguiti completi di argomenti di discussione di gruppo e moduli di feedback.

Lanciata in occasione dell’UEFA Women’s EURO 2022, Real Scars è una campagna e una piattaforma di monitoraggio dedicata alla lotta agli abusi online e a tutte le forme di discriminazione nel calcio creando consapevolezza, fornendo istruzione, monitorando e segnalando gli abusi online. In tutti gli eventi UEFA della scorsa stagione, la piattaforma ha monitorato e segnalato 3.057 post offensivi, la maggior parte dei quali rivolti ai giocatori, e ha raggiunto un tasso di rimozione del 48%.