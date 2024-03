MyRoma organizza il primo forum sulla Partecipazione Popolare nelle società sportive

MyROMA, il Supporters Trust della Roma, sotto l’egida del Comitato N.O.I.F., “Nelle Origini il Futuro”, ed in collaborazione con tutti i membri del comitato, organizza da venerdì 22 a domenica 24 marzo il primo “Forum Nazionale sulla Partecipazione Popolare nelle società sportive” sia dilettantistiche che professionistiche.

Il Forum, che si terrà presso la Sala Bramante del Rome Marriott Park Hotel di Via Colonnello Tommaso Masala, 54 a Roma, e che verrà trasmesso in streaming sul sito di MyROMA, si compone di cinque momenti e cinque argomenti di approfondimento e dibattito per sensibilizzare tutti i protagonisti del mondo dello sport italiano sul tema della Partecipazione Popolare nelle società sportive di tutti i livelli.

Il primo momento che si terrà venerdì 22 alle ore 16:00 avrà come focus il “Significato della Partecipazione Popolare nelle società sportive: le esperienze nel calcio, nel basket e nel volley in Italia” e interverranno due rappresentanti di MyROMA e di Parma Partecipazioni Calcistiche, ovvero le sole due realtà che hanno partecipato o partecipano al capitale sociale del club professionistico di calcio nel nostro paese. Per MyRoma interverrà il fondatore e Presidente Onorario Walter Campanile, mentre per Parma Partecipazioni Calcistiche presenzierà il membro del Consiglio Direttivo, Franco Bardiani.

Il secondo momento del Forum si aprirà sabato 23 marzo alle ore 10:00, ed avrà come focus la comparazione della situazione italiana con “La legislazione e le forme di Partecipazione Popolare in Spagna e Sudamerica, in Germania e nel Regno Unito”. Questa occasione di confronto vedrà la partecipazione del direttore dell’Athletic Club di Bilbao, Gorka Cubes, del giornalista argentino e corrispondente ESPN per l’Europa, Daniel Martínez, di Massimo Felici, consigliere di Leones Italianos dell’Athletic Club di Bilbao, ed in collegamento video del responsabile della comunicazione in spagnolo del FC Union Berlin e.V. Alberto Doblare Fernandez.

Sempre sabato 23 alle ore 15:00 comincerà il terzo momento del Forum che sul tema “I dettami della Partecipazione Popolare Europea (Massima democraticità/una testa un voto – Assenza dello scopo di lucro – Vasta partecipazione popolare e Sostenibilità delle quote) sono attuabili in Italia?” vedrà le testimonianze dei membri del N.O.I.F.. Parleranno del tema: Guido Regis, consigliere e già Presidente di ToroMio, Giuseppe Cuscusa, presidente di MyROMA, Federico Pini, consigliere di Apa Milan, Fabrizio Benedicenti, consigliere di Unione Club Granata, Pierangelo Rigattieri, segretario di Milanisti 1899, Andrea Gigliotti, presidente di Modena Sport Club, Luigi Gastini, presidente di Ideale Grigio Alessandria, Umberto Carboni, presidente di Fondazione Sef Torres Sassari, Pasquale Gerbasi, consigliere di Cosenza nel Cuore, Terence Pagnoni, consigliere di Leones Italianos dell’Athletic Club di Bilbao e Massimiliano Monnanni, Presidente di Comitato Montespaccato 2023.

I primi tre momenti del Forum Nazionale saranno moderati e diretti da Emanuela Tittocchia, presentatrice sportiva con grande esperienza televisiva, già opinionista nelle trasmissioni “Tiki Taka” (ITALIA 1), “Footbal Clan” (SPORT1) e “Casa Russia” (ITALIA 1).

Il quarto, previsto sempre nella giornata di sabato 23, con inizio alle 17:30, si focalizza sul tema attuale e centrale per la diffusione in Italia della partecipazione popolare, ovvero “La proposta di legge a primo firmatario Molinari, in dibattito alla Camera dei Deputati: punti di forza e di debolezza per la Partecipazione Popolare”. Relazioneranno sul tema: Fabrizio Olivero, membro della commissione legislativa propositiva del Consiglio Nazionale del Notariato e consigliere Associazione ToroMio, redattore della Proposta di Legge, Lorenzo Contucci, avvocato penalista, esperto della difesa processuale dei tifosi e socio fondatore di MyROMA, Massimiliano Romiti, presidente del Comitato “Nelle origini il futuro”, vice presidente dell’associazione ToroMio co-redattore della Proposta di Legge. Interverranno i parlamentari Riccardo Molinari e Maurizio Lupi. Il momento del Forum verrà moderato e diretto da Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore e Footblogger, opinionista per Radio 24, SkySport e Raisport.

Domenica 24 alle ore 10:00 è in programma l’ultimo momento del Forum dal titolo “L’esperienza dei membri del N.O.I.F. – il Comitato Nelle Origini Il Futuro, che comprende le forme di partecipazione Popolare del calcio italiano: sviluppi e prospettive”. Parleranno del tema i 3 fondatori del Comitato Nelle Origini Il Futuro”: Massimiliano Romiti, presidente del Comitato “Nelle origini il futuro” e vice presidente dell’associazione ToroMio, Walter Campanile, Presidente Onorario di MyRoma ed Edoardo Barone, vice presidente di Apa Milan. Il momento del Forum verrà moderato da Daniel Martínez, giornalista argentino, corrispondente ESPN per l’Europa e presentato da Marco Bellinazzo. Al termine del momento del Forum, lo stesso verrà chiuso con una conferenza stampa del N.O.I.F. che, nato con il motto “Se vogliamo, possiamo!”, si attiene all’origine popolare e associazionistica dello sport come rimedio ad una situazione attuale di grave scollamento tra le società sportive e la propria base sociale, evidente soprattutto a livello di sport professionistico.

Al termine di tutti i momenti del Forum degli interventi vi sarà spazio per le domande del pubblico, che potrà così chiarirsi i dubbi sullo strumento della Partecipazione Popolare nello sport. Il progetto è vincitore di Avviso Pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.