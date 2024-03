Serie A, il calendario dal 31° al 33° turno: Milan-Inter lunedì 22 aprile

In attesa del turno pasquale che si giocherà tra sabato 30 e lunedì 1 aprile sono stati decisi giorni e orari delle prossime tre giornate del campionato di Serie A, dalla trentunesima alla trentatreesima comprese. Tra le sfide da segnalare, Roma-Lazio si giocherà sabato 6 aprile alle 18.00 (in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto), Juventus-Fiorentina domenica 7 alle 20.45.

Nella trentaduesima spicca invece il derby della Mole Torino-Juventus, sabato 13 aprile alle 18.00, mentre nel turno successivo toccherà al derby di Milano: come anticipato ieri da Calcio e Finanza, Milan-Inter è in programma lunedì 22 aprile alle 20.45, anticipato dallo scontro diretto per il quarto posto Roma-Bologna alle 18.30.

Serie A calendario prossime partite – Il programma dal 31° al 33° turno

Ecco di seguito i prossimi impegni delle 20 squadre di Serie A TIM:

31a GIORNATA

Venerdì 5 aprile, 20.45: Salernitana-Sassuolo

Sabato 6 aprile, 15.00: Milan-Lecce

Sabato 6 aprile, 18.00: Roma-Lazio

Sabato 6 aprile, 20.45: Empoli-Torino

Domenica 7 aprile, 12.30: Frosinone-Bologna

Domenica 7 aprile, 15.00: Monza-Napoli

Domenica 7 aprile, 18.00: Cagliari-Atalanta

Domenica 7 aprile, 18.00: Hellas Verona-Genoa

Domenica 7 aprile, 20.45: Juventus-Fiorentina

Lunedì 8 aprile, 20.45: Udinese-Inter

32a GIORNATA

Venerdì 12 aprile, 20.45: Lazio-Salernitana

Sabato 13 aprile, 15.00: Lecce-Empoli

Sabato 13 aprile, 18.00: Torino-Juventus

Sabato 13 aprile, 20.45: Bologna-Monza

Domenica 14 aprile, 12.30: Napoli-Frosinone

Domenica 14 aprile, 15.00: Sassuolo-Milan

Domenica 14 aprile, 18.00: Udinese-Roma

Domenica 14 aprile, 20.45: Inter-Cagliari

Lunedì 15 aprile, 18.30: Fiorentina-Genoa

Lunedì 15 aprile, 20.45: Atalanta-Hellas Verona

33a GIORNATA