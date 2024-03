Juve, il rosso contro il Genoa costa a Vlahovic 70mila euro di multa

Da un’espulsione all’altra, da Milik a Vlahovic, questi sono i due episodi che racchiudono l’ultimo momento negativo in casa Juventus, che ha portato i bianconeri da essere gli antagonisti dell’Inter per lo scudetto a scivolare al terzo posto dietro alle milanesi.

Se contro l’Empoli, Milik aveva pagato a caro prezzo un intervento di gioco troppo irruento e pericoloso, Vlahovic è stato espulso contro il Genoa nel corso degli ultimi minuti per qualche parola di troppo nei confronti dell’arbitro Giua che prima lo ha ammonito e poi espulso con un secondo cartellino giallo. Niente rosso diretto che quindi ha portato il Giudice Sportivo a squalificare Vlahovic solamente per una giornata, saltando così la partita in casa della Lazio.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, durante questa pausa per le nazionali, Vlahovic rimarrà a Torino visto che un problema alla schiena gli ha impedito di rispondere presente alla convocazione della sua Serbia. Ma a questa assenza dalla nazionale si va a sommare anche la multa che il club bianconero è pronto a comminare al proprio attaccante: 70 mila euro, pari al 5% dello stipendio mensile lordo del serbo.

Un atto che alla Continassa pensano sia dovuto per placare il nervosismo di Vlahovic, ben evidente ancor prima dell’espulsione comminata da Giua negli ultimi minuti della partita di domenica all’Allianz Stadium. Nervosismo che costringerà Allegri ad avere le scelte praticamente obbligate in attacco, considerando l’infortunio di Milik. Chiesa è in Nazionale e in queste due settimane il tecnico livornese dovrà scegliere chi fra Kean e Yildiz sarà il compagno dell’ex Fiorentina per la sfida all’Olimpico contro la Lazio.