Derby durante la settimana? Solo quattro nella storia: ecco quando

In attesa che nella giornata di domani la Lega Serie A pubblichi i giorni e gli orari delle tre giornate che vanno dalla 31esima alla 34esima, la tensione a Milano sale. Infatti, proprio fra una di queste, la 33esima, c’è in programma la stracittadina milanese fra Milan e Inter, che potrebbe consegnare lo scudetto numero 20 ai nerazzurri.

Nel corso delle ultime settimane, soprattutto dal giorno del sorteggio dei quarti di finale di Europa League (dove il Milan sfiderà la Roma) sta sempre più prendendo piede la possibilità che la stracittadina milanese si giochi di lunedì sera. Una scelta che potrebbe scontentare i tifosi di entrambe le squadre, soprattutto gli abbonati rossoneri, ma che asseconderebbe le esigenze del Milan, impegnato il giovedì precedente, il 18 aprile, nella gara di ritorno contro i giallorossi di Daniele De Rossi.

In attesa che arrivi l’ufficialità da parte della Lega Serie A, la prospettiva, tutt’altro che remota, di un derby di Milano durante la settimana valido per il campionato, riapre il cosiddetto “viale dei ricordi”. Infatti, per ritrovare uno scontro diretto fra Inter e Milan disputato in infrasettimanale, considerando i duelli giocati nel dopoguerra, bisogna tornare al 2018, quando si disputò solamente il quarto derby durante la settimana con i precedenti nettamente in favore dei rossoneri.

Derby Milan Inter in settimana – I quattro precedenti in campionato dal dopoguerra a oggi

Si parte proprio dal 1946, era giovedì 30 maggio e si giocava la fase nazionale della prima divisione italiana 1945/46. Si anticipò l’intero turno visto che la domenica successiva, il 2 giugno, gli italiani erano chiamati alle urne per votare il referendum che contrapponeva la democrazia alla Repubblica. Quel giovedì si giocò Milan-Inter, risultato finale 3-2 grazie alla rimonta rossonera firmata da Gimona, Rossellini e Antonini che resero vane le marcature nerazzurre di Penzo e Candiani.

Da qui si salta in avanti di ben 55 anni, quando venerdì 11 maggio del 2001 con Inter e Milan si trovarono di fronte per un derby che entrò di diritto nella storia rossonera. Infatti quel giorno il Milan trionfò per 6-0 grazie alle doppiette di Comandini e Shevchenko e ai gol di Giunti e Serginho. Anche in quel caso il motivo era da ricondurre alla politica che quella domenica si giocava la partita sulle elezioni nazionali. Dopo l gioia per il derby vinto, Silvio Berlusconi, a capo della coalizione di centrodestra, si prese anche la maggioranza del Parlamento.

Il terzo derby giocato durante la settimana arrivò nel 2006. Era venerdì 14 aprile e ancora una volta a vincere fu il Milan grazie al sigillo di Kakhaber Kaladze. Ma se per i primi due precedenti le cause dello spostamento in settimana erano politiche, qui la scelta fu dettata dalla Pasqua, che arrivò domenica 16 aprile.

Infine, eccoci a quello che per il momento è l’ultimo derby di Milano giocato in settimana in campionato, quello di mercoledì 4 aprile 2018. Lì la ragione di quello spostamento fu ben più tragica delle precedenti, la morte di Davide Astori, allora giocatore della Fiorentina con un passato anche nelle giovanili del Milan. Il recupero del derby fu fissato circa un mese dopo e terminò con il risultato di 0-0. Quindi il bilancio finale degli unici derby di campionato giocati durante la settimana dal dopoguerra a oggi vede il Milan vincitore in tre occasioni, mentre l’Inter a secco di vittorie, e un solo pareggio.

Il prossimo derby di Milano, in attesa di conoscere il giorno esatto della partita, sarà il numero 156 dal dopoguerra. Solamente il 3% si giocò in settimana, mentre la percentuale si attesta al’11 per quelli disputati di sabato (in totale 17) e ben l’86% di domenica (134).