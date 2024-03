Ufficiale, Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio: le cifre dell'accordo

Inizia oggi l’avventura di Igor Tudor come allenatore della Lazio. Dopo la vittoria di Frosinone, con la formazione biancoceleste condotta dalla panchina da Giovanni Martusciello, ecco che inizia l’era dell’ex tecnico di Marsiglia e Verona.

Tudor approda nella Capitale per sostituire Maurizio Sarri, che ha consegnato le proprie dimissioni la settimana scorsa al presidente Claudio Lotito, con l’obiettivo di centrare un piazzamento in Europa. Dopo i tre punti nel derby laziale, Ciro Immobile e compagni sono saliti a 43 punti, a -11 dal Bologna quarto in classifica e a otto punti dalla Roma quinta, piazzamento che porterebbe in Champions League qualora l’Italia si aggiudicasse un posto aggiuntivo tramite il ranking di questa stagione.

Tudor contratto Lazio – Durata e cifre dell’accordo

Tudor approda alla Lazio con un contratto fino a giugno 2025. L’accordo per l’ingaggio trovato con Lotito, secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, dovrebbe essere di 2,5 milioni di euro netti a stagione più 500.000 euro di bonus.