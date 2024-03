Il Milan punta ancora sul bianco per la maglia da trasferta 2024/25

Nonostante manchino ancora oltre tre mesi al termine della stagione sportiva in corso, i club sono già alle prese con la programmazione per il 2024/25. Tra gli aspetti su cui si lavora c’è anche quello delle divise da gioco, che sono già state studiate e che verranno poi presentate al via della nuova stagione (o addirittura alla fine di quella attuale).

Secondo quanto riportato dal sito specializzato Footy Headlines, a proposito di divise da gioco, il Milan avrebbe scelto di puntare ancora una volta sul colore bianco per la maglia da trasferta del 2024/25, esattamente come nelle stagioni precedenti.

La nuova maglia da trasferta del club rossonero per il prossimo anno avrà dunque il bianco come colore principale, ma non è ancora noto quali saranno i colori che gli verranno affiancati. Per la stagione in corso, Puma ha “ripreso” la maglia del 2011/12, con una banda rossonera sul petto a spezzare il bianco, e un motivo argentato come sfondo.

Per quanto riguarda le altre due divise da gioco, il Milan dovrebbe puntare sul grigio per quanto riguarda la terza maglia (in ricordo della stagione 2003/04, ma con una tonalità più moderna), mentre per quanto riguarda la prima maglia bisognerà capire quale strada è stata scelta per la celebrazione del 125° anniversario della nascita del club.