L’Inter si prepara a festeggiare la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League, la prima della storia che vedrà l’introduzione del nuovo format a girone unico e con otto partite per le squadre coinvolte nella prima fase. La novità riguarderà anche il numero di formazioni partecipanti, che passerà dalle attuali 32 a 36.

Dopo il pareggio maturato contro il Napoli, i nerazzurri rimangono stabilmente al vertice e sono i favoriti alla conquista dello Scudetto, considerando anche un vantaggio sul Milan di 14 punti. Nel frattempo, il club si prepara a celebrare il pass per la. L’ufficialità della partecipazione al massimo torneo europeo è una formalità, che probabilmente sarà chiusa definitivamente nella prima gara post sosta.

Inter qualificazione nuova Champions – I punti mancanti

Il primo aprile l’Inter affronterà l’Empoli a San Siro e avrà la sicurezza di qualificarsi alla Champions League in caso di vittoria. In questo modo la squadra di Inzaghi si trasformerebbe non solo nella prima italiana a riuscirci, ma in generale nella prima europea. Attualmente a quota 76 in classifica, l’Inter si porterebbe a 79 punti dopo l’eventuale successo contro l’Empoli a San Siro.

La Roma, attualmente quinta, può arrivare al massimo a quota 78 punti anche vincendo tutte e nove le gare rimanenti: con 27 punti a disposizione nessuno potrebbe superare l’Inter. Il vantaggio dei nerazzurri è netto anche sull’Atalanta, che dovrà recuperare la gara contro la Fiorentina, ma che anche qualora ottenesse solamente vittorie raggiungerebbe un massimo di 77 punti.

Con la qualificazione alla prossima Champions, l’Inter avrà così la garanzia di poter contare su una fetta di ricavi importante, la cui base sarà in crescita rispetto alle ultime edizioni (la sola quota per la partecipazione, per fare un esempio, crescerà di 3 milioni di euro). Cifre che si aggiungeranno alla garanzia di prendere parte al nuovo Mondiale per Club FIFA, con i conseguenti premi che saranno svelati verso la fine dell’anno e che secondo indiscrezioni potrebbero andare da un minimo di 50 a un massimo di 100 milioni di dollari.