Le 32 partecipanti del Mondiale per Club del 2025 stanno per essere definite. Nei prossimi mesi saranno noti i nomi di tutte le squadre qualificate al torneo, mentre tra giugno e luglio si terrà il sorteggio per la fase a gironi. Non resta dunque che scoprire quale valore avrà la competizione a livello economico, dato che per il momento la FIFA non ha reso pubblico il dettaglio dei premi che spetteranno alle formazioni che parteciperanno al torneo intercontinentale, in programma nell’estate del 2025.

La prima edizione del Mondiale per Club con questa formula avrà un impatto significativo sul budget del ciclo 2023-2026 e sul budget dettagliato per il 2025 della FIFA. Poiché i preparativi per la competizione sono ancora in corso, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da documenti ufficiali, il budget per il 2025 non comprende ancora il torneo intercontinentale. Servirà un congresso straordinario previsto per la fine del 2024 per la pubblicazione del bilancio rivisto con le cifre del Mondiale per Club inerenti al resoconto per il ciclo 2023-2026 e quello dettagliato per l’anno 2025.

Per il momento, dunque, le uniche cifre che si possono ipotizzare come premi per la competizione sono quelle circolate negli ultimi mesi da indiscrezioni di stampa: un montepremi da 2,5 miliardi di dollari. Si parla di 50 milioni di dollari come bonus per la sola partecipazione, con ricavi che potrebbero toccare fino a 100 milioni di dollari per il vincitore della rassegna.

Premi Mondiale per Club 2025 Fifa – Il budget per il 2025

Al momento, il bilancio dettagliato per l’anno 2025, ratificato dal Comitato Finanziario della FIFA e dal Consiglio della FIFA nel marzo 2024, evidenzia come le entrate previste siano di 436 milioni di dollari (al cambio attuale, 400 milioni di euro), di cui 233 milioni (53%) erano già stati contrattualizzati alla data di bilancio del 31 dicembre 2023.

Delle cinque macroaree principali i diritti di marketing rappresentano il contributo maggiore con una quota complessiva del 69%, seguiti dai diritti di licenza con il 14%. Le altre entrate e proventi (10%) e i diritti televisivi costituiscono il resto delle entrate per l’anno 2025. Il totale dei ricavi previsti dalla vendita dei diritti di trasmissione televisiva ammonta a 33 milioni di dollari, generati principalmente da altri eventi FIFA.

Il budget totale per la vendita dei diritti di marketing ammonta a 300 milioni di dollari, di cui il 55% già aggiudicato. Il budget per i diritti di licenza per il 2025 ammonta a 60 milioni di dollari. I ricavi vengono generati principalmente nel settore delle licenze dei marchi, dove la FIFA riceve pagamenti basati su royalties.

Le altre entrate ammontano a 43 milioni di dollari e saranno generate da vari altri flussi (principalmente non legati ai tornei), tra cui il FIFA Quality Program, la vendita dei diritti video, il Museo FIFA, sanzioni e ricorsi, noleggi e altre fonti di reddito. Negli scorsi mesi, il presidente della FIFA Gianni Infantino prevedeva un fatturato record di 11 miliardi di dollari per il ciclo 2023-2026, senza contare la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre.