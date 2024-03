Mondiale per Club, scelta la data per il sorteggio: ecco quando sarà

Il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre vedrà la luce tra i mesi di giugno e luglio del 2024. Secondo quanto emerge da documenti ufficiali della FIFA consultati da Calcio e Finanza, un anno prima del debutto della nuova competizione globale per club della FIFA – in programma tra giugno e luglio dell’anno successivo, il 2025 –, le migliori squadre del pianeta scopriranno il loro percorso verso il titolo di Campioni del Mondo in occasione del sorteggio della fase a gironi.

La prima edizione del torneo – al quale prenderanno parte Inter e Juventus – si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Queste date sono state scelte per garantire che la programmazione del torneo sia armoniosamente allineata con il calendario delle partite internazionali maschili e per fare in modo che vi sia tempo sufficiente tra la finale del torneo e l’inizio della nuova stagione.

Data sorteggio Mondiale per Club – Il format del torneo

I ragionamenti sono stati portati avanti su diversi campionati nazionali a livello globale, e considerando che dovrebbe essere garantito un minimo di tre giorni di riposo tra le partite per salvaguardare il benessere dei giocatori. Resta ancora da capire come sarà gestita invece la questione dei contratti dei tesserati, con particolare attenzione ad allenatori e calciatori in scadenza, dal momento in cui la competizione si svilupperà su due diverse stagioni calcistiche (fine 2024/25 e inizio 2025/26)

È stato confermato inoltre anche il format della competizione che comprenderà una fase a gironi composta da otto gironi da quattro squadre per girone che giocheranno in un formato girone all’italiana a partita singola. Le prime due squadre di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale, con fase a eliminazione diretta in gara unica dagli ottavi alla finale. Non ci sarà inoltre la finale per il terzo posto.