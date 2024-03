Fiorentina, Joe Barone ancora ricoverato in «condizioni critiche»

Sono ancora gravi le condizioni di Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina colpito da un malore prima della partita di ieri contro l’Atalanta a Bergamo. La sfida è stata rinviata a seguito di quanto accaduto al dirigente viola. Barone è ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano.

«ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del Professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento», la nota del club toscano sul proprio dirigente.

«Ieri doveva essere una giornata di calcio per i tifosi della Fiorentina. Purtroppo un malore ha colpito il DG della Fiorentina, Joe Barone, che sta vivendo ore delicatissime al San Raffaele di Milano. Non ci sono parole. Solo preghiere per chi crede. Forza amico mio, non mollare. Siamo tutti con te», ha commentato questa mattina il leader di Iv Matteo Renzi.