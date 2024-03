Accuse di razzismo, l’Inter: «Confronto con Acerbi per fare luce sull’accaduto»

«FC Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti».

Con questa nota è arrivato il primo commento ufficiale del club nerazzurro a proposito delle accuse di razzismo rivolte dal difensore del Napoli Juan Jesus a quello dell’Inter Francesco Acerbi. «FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera», prosegue la nota.

Come sottolineato anche nella nota del club nerazzurro, Acerbi ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo quanto accaduto e non prenderà parte alle amichevoli negli Stati Uniti con l’Italia. Resta da capire cosa deciderà ora il Giudice Sportivo in merito al caso. Secondo il Codice di Giustizia Sportiva, qualora le accuse fossero provate, Acerbi andrebbe incontro ad almeno 10 giornate di squalifica.