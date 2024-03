Champions, le due scelte di Amazon Prime per le gare dei quarti di finale

La UEFA Champions League prosegue la sua corsa: i sorteggi del 15 marzo hanno definito il quadro dell’ultima fase della competizione, che partirà con i quarti di finale, secondo atto della fase a eliminazione diretta che porterà alla finalissima di Wembley del 1° giugno.

Come fatto fin qui, Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva assoluta la migliore partita del mercoledì. La piattaforma streaming ha comunicato quali saranno le due partite valide per i quarti di finale. In programma mercoledì 10 aprile l’andata tra Paris Saint-Germain e gli spagnoli del Barcellona, mentre mercoledì 17 aprile si sfideranno nella gara di ritorno Manchester City e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il calcio d’inizio per tutti e due i match è previsto alle 21:00. Inoltre, subito dopo ogni live, a partire dalle 23:15, da non perdere su Prime Video l’Highlights Show con i gol di tutti i match del martedì e del mercoledì sera.

Ad accompagnare gli appassionati del grande calcio in questa fase della competizione ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e gli inviati Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra, Massimo Oddo, Miroslav Klose, con Gianpaolo Calvarese nella VAR Room di Prime Video. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

Oltre al calcio in diretta, gli appassionati di sport possono guardare anche una ricca selezione di documentari sportivi disponibili in esclusiva su Prime Video tra cui Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, il documentario dedicato a Carlo Mazzone Come un padre, Marc Marquez: ALL IN, FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Rooney, Take Us Home: Leeds United e molto altro ancora.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobile, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.