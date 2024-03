Europa League, il regolamento del sorteggio per i quarti di finale

Nella giornata odierna, venerdì 15 marzo alle ore 13 si terrà il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Quale sarà il regolamento? L’evento interesserà diversi tifosi italiani, dal momento in cui ci saranno tre le squadre di Serie A ancora impegnate nella manifestazione Atalanta, Milan e Roma.

Il calcio italiano vuole confermarsi protagonista in Europa dopo le tre diverse finali disputate da un club del nostro paese, anche se i verdetti finali non ci hanno sorriso. Inoltre, quest’anno arrivare in fondo permetterebbe di garantire un posto aggiuntivo dal campionato (il quinto posto) nella prossima Champions League, che passerà da 32 a 36 squadre, stessa cosa che succederà anche all’Europa League.

Nel complesso, ai quarti di finale di UEFA Europa League partecipano le otto vincitrici del doppio confronto degli ottavi, con il ritorno in programma per giovedì 14 marzo.

Regolamento sorteggio quarti Europa League – Data e orario dell’evento

Ma quando si terrà il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League? Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si svolgerà nella giornata di oggi, venerdì 15 marzo presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. Il sorteggio è in programma alle ore 13.00.

Regolamento sorteggio quarti Europa League – Come seguirlo

Basterà accedere all’app di DAZN o entrare su Sky per vedere in diretta il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Nel primo caso l’event, sarà disponibile nella home, mentre nel secondo occorre selezionare il canale 200 Sky Sport 24. Non è possibile vedere su TV8 e dunque gratis in chiaro per tutti la diretta dei sorteggi degli ottavi di Europa League, ma uno streaming gratuito sarà comunque disponibile tramite il sito della UEFA.

Regolamento sorteggio quarti Europa League – Le squadre coinvolte

Quali squadre parteciperanno al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League? Al sorteggio parteciperanno otto squadre. Ecco l’elenco:

Atalanta (ITA)

Roma (ITA)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Benfica (POR)

Milan (ITA)

Marseille (FRA)

West Ham (ENG)

Regolamento sorteggio ottavi Europa League – Le regole del sorteggio

Non ci sarà nessuna divisione in fasce, così che ogni accoppiamento sarà possibile, anche fra squadre dello stesso paese.

Contestualmente a quello per i quarti di finale, ci saranno altri due sorteggi. Uno per definire il quadro delle semifinali con iscrizione tipo “vincitore quarto di finale 1”, visto che ogni sfida dei quarti verrà identificata con un numero da 1 a 4 semplicemente seguendo l’ordine dell’estrazione. Inoltre, avverrà già adesso la decisione della prossima finalista che disputerà formalmente in casa la super sfida di Dublino del 22 maggio.

Regolamento sorteggio ottavi Europa League – Le date delle sfide

L’andata è prevista per il 11 aprile, mentre il ritorno una settimana dopo, il 18 aprile. Le vincenti dei quattro confronti accederanno alle semifinali di finale. Le perdenti saranno invece fuori dalle competizioni europee 2023/24.