Un’esperienza formativa curata da professionisti che vivono e lavorano quotidianamente la sport industry. Questo il pillar, il presupposto di partenza che ha gettato le basi su cui costruire l’offerta didattica della nuova edizione del workshop curato da CF Academy, “Comunicare l’economia dello sport”, ai nastri di partenza a inizio aprile.

Attraverso un percorso studiato in cinque moduli progressivi, i partecipanti al workshop potranno calarsi a pieno nella dimensione economica e finanziaria dello sport business, comprendere quali sono gli strumenti per comunicarla al meglio e orientarsi nel contesto digitale e nelle sue costanti e rapide evoluzioni.

Come per l’edizione precedente, anche in questo nuovo ciclo, CF Academy ha coinvolto professionisti dello sport, della comunicazione, oltre che di ambiti tangenti come il banking e il legal, di altissimo livello.